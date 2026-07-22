世界盃｜阿根廷料美斯續戰美洲盃　門將馬天尼斯考慮退役

世界盃曲終人散，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）會否繼續為國家隊效力仍然未明。不過外國媒體指，美斯有可能到2028年的美洲國家盃，繼續披上阿根廷的藍白戰衣。至於下一屆世界盃，阿根廷就在觀望另一個美斯，美斯長子泰亞高（Thiago Messi）的冒起。至於守門員的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），就透露考慮退出國際賽。
39歲的美斯在今屆世界盃仍交出8個入球的表現，若不是基利安麥巴比（Kylian Mbappe）季軍戰兩球，至少4年他仍會是世界盃史上的射手。西班牙的《馬卡報》報道，阿根廷方面相信美斯最起碼在未來的幾個月，仍會為國家隊效力，而之後最接近的大賽，會是2028年的美洲國家盃。美斯與國際邁亞密仍有2年的合約，意味這位阿根廷球王有可能仍會最起碼踢多2年，而正好就是美洲國家盃的舉行。美斯會否繼續在國際賽場表演，就仍有待他日內宣布。
至於2030年的世界盃，阿根廷將舉辦其中一場的百周年紀念賽，故此球隊將不需要進行外圍賽。而阿根廷有可能近來另一個美斯的出現，就是美斯的長子泰亞高。這位在阿根廷出生的星二代，在2030年的11月就滿18歲。他在13歲時就加入國際邁亞密的青年軍，而他也在訪問中表現希望繼續父親的衣缽，因此球迷也期望父子可以在世界盃同場，不過美斯到時已經43歲。美斯家庭的3個兒子，除了泰亞高還有馬迪奧（Mateo）和施路（Ciro），他們除了足球也有參與棒球運動。
馬天尼斯：或是時候考慮退出
美斯的去留未定，他的隊友，上屆金手套得主的守門員達米安馬天尼斯就透露，自己在考慮從國家隊退役。這位33歲的門將在社交平台表示：「我夢想過我們再次奪標。我夢想過我們會再把它帶回阿根廷，再創造歷史。現實時，這痛苦是很難以解釋。有很多事情需要反思，並繼續前進，或是時候考慮退出。我很對不起，但我真的已盡我所能，去幫助我的國家和隊友。」馬天尼斯曾兩次在金球獎贏得最佳守門員的獎項，而他與阿士東維拉的合約至2029年結束。