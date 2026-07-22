世界盃｜阿根廷料美斯續戰美洲盃　門將馬天尼斯考慮退役

世界盃曲終人散，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）會否繼續為國家隊效力仍然未明。不過外國媒體指，美斯有可能到2028年的美洲國家盃，繼續披上阿根廷的藍白戰衣。至於下一屆世界盃，阿根廷就在觀望另一個美斯，美斯長子泰亞高（Thiago Messi）的冒起。至於守門員的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），就透露考慮退出國際賽。

39歲的美斯在今屆世界盃仍交出8個入球的表現，若不是基利安麥巴比（Kylian Mbappe）季軍戰兩球，至少4年他仍會是世界盃史上的射手。西班牙的《馬卡報》報道，阿根廷方面相信美斯最起碼在未來的幾個月，仍會為國家隊效力，而之後最接近的大賽，會是2028年的美洲國家盃。美斯與國際邁亞密仍有2年的合約，意味這位阿根廷球王有可能仍會最起碼踢多2年，而正好就是美洲國家盃的舉行。美斯會否繼續在國際賽場表演，就仍有待他日內宣布。