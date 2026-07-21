世界盃｜南韓前國腳提出邀森保一接掌：是時候放下尊嚴

南韓在世界盃分組賽出局，主教練洪明甫隨即請辭。而對岸的日本，雖然在32強不敵巴西，不過仍普遍獲得掌聲。南韓的一位前國腳在一個YouTube的對談上，就提出南韓應嘗試邀請日本教練森保一接掌南韓隊，放下自尊。

南韓媒體報道，前南韓國腳守門員的金永光，在一個YouTube的討論影片中，建議南韓足協應該嘗試找日本主教練森保一帶領國家隊。他表示：「日本足球架構是看着未來100年的發展，在這個過程充滿了無數次的嘗試和失敗，而森保一正正是親身經歷這些嘗試和失敗的教練。他曾執教過各個年齡層的青年隊和國家隊，想必嘗試過各種方法，並且能歐洲驗證哪些方法有效，哪些無效。」