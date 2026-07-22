阿仙奴開操 賓韋特傷癒季初擔大旗

衛冕英超的阿仙奴，當地時間本周一正式開操，雖然多達15名早前參加世盃的國腳仍在休假當中，但開操首日不乏好手回歸；其中上季尾膝傷提早收咧的後防好手賓韋特(Ben White)完全康復，全面投入操練，勢成季初後防重要棋子。
阿仙奴或許是受世盃影響最大的英超球隊，球隊不但世盃國腳多，其中法國主力中堅威廉沙列巴(William Saliba)在準決賽背傷復發，提早離場，季初要高掛免戰牌。兩大「三獅」主力中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)及翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)，同樣負傷為國賣命，終奪季軍而回；但經過一整季連場大戰，二人極需休息回氣。
再者，在世盃表現出色的比利時翼鋒李安度杜沙特(Leandro Trossard)已轉投土超比錫達斯，而另一巴西左翼加比爾馬天尼利(Garbriel Martinelli)，被國家隊主帥安察諾堤(Ancelotti)改造成攻中，盡顯未盡潛力，備受大會挖角；加上3位西班牙奪冠功臣門將大衛拉耶(David Raya)、中場米基爾馬連奴(Mikel Merino)及蘇比文迪(Zubimendi)，根據國際足協規例，要起碼有21天休息期，阿仙奴季初能否夫添出擊大有疑問。
相比其他英超大球會，阿仙奴選擇較遲開操，主帥阿迪達(Areta)手頭上暫時只有一位預計是新季副選門將的新兵梅斯利拿(Meslier)，加入首天操練；而傷癒的守將賓韋特及祖利安添巴(Jurrien Timber)，基斯甸摩斯基拿(Cristian Mosquera)、卡拉費奧利(Calafiori)及利維斯史基利(Lewis-Skelly)等未有出戰世盃的球隊主力，連同借用後回歸的中場法比奧韋拉(Fabio Vieira)及翼鋒雷斯尼爾遜(Reiss Nelson)，首日操練已齊齊亮相。
周六拍跳基羅納
其中賓韋特可出任右後衛及中堅位置，只要傷勢無礙，勢成「兵工廠」季初防線重要棋子，他說：「我上周已跟球隊每天練習，膝部狀況很好。」阿仙奴首場正式球會賽，將是香港時間下周六深夜作客來季降落西乙的基羅納。