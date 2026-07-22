阿仙奴開操 賓韋特傷癒季初擔大旗

衛冕英超的阿仙奴，當地時間本周一正式開操，雖然多達15名早前參加世盃的國腳仍在休假當中，但開操首日不乏好手回歸；其中上季尾膝傷提早收咧的後防好手賓韋特(Ben White)完全康復，全面投入操練，勢成季初後防重要棋子。

阿仙奴或許是受世盃影響最大的英超球隊，球隊不但世盃國腳多，其中法國主力中堅威廉沙列巴(William Saliba)在準決賽背傷復發，提早離場，季初要高掛免戰牌。兩大「三獅」主力中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)及翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)，同樣負傷為國賣命，終奪季軍而回；但經過一整季連場大戰，二人極需休息回氣。