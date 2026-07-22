歐洲5大聯賽密鑼緊鼓 西甲搶閘登場缺雙雄

經歷個多月的世盃激戰後，球壇視線將重回球會級賽事；其中新季歐洲5大聯賽，將會由西甲搶閘出場，不過賽會早前宣布兩大國內班霸巴塞隆拿及皇家馬德里，因為有不少球員要出戰當時的準決賽，首輪賽事獲延期舉行，但於世盃決賽共有10名球員參戰的馬德里體育會，卻未獲同一待遇。
按以往慣例，「5大」通常以德甲搶閘登場，但該國卻一反傳統，在世盃決賽周後6星期才開鑼，屆時仍由力爭聯賽3連霸的拜仁慕尼黑，打頭陣主場鬥史特加；不過前者將會以德超盃鬥多蒙特作開季前最後「熱身」，其餘德甲球隊亦會悉數在開鑼前一星期，出戰德國盃首圈賽事。
皇馬巴塞首輪押後
西甲新季率先跟球迷見面，但在世盃準決賽前，賽會已決定將巴塞主場鬥畢爾包及皇家馬德里主場鬥皇家蘇斯達，兩場首輪比賽押後；事關兩大國內班霸合共有14位球員的所屬國家隊，打入當時的世盃準決賽，其中巴塞佔10人，這意味由摩連奴(Mourinho)回巢，再度領軍的「銀河艦隊」皇馬，將在西甲次輪作客愛斯賓奴，才由新帥配世盃金靴獎得主基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，作新季正式首騷。
馬體會無緣受惠
這次安排，卻未有「惠及」另一老牌勁旅馬德里體育會，該隊共有10人列席西班牙鬥阿根廷的世盃決賽大軍，包括西班牙主力翼鋒阿歷斯巴爾拿(Alex Baena)及阿根廷前鋒祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)；而馬體會雖然近年聯賽成績總是屈居兩大班霸之下，但為世盃決賽卻貢獻良多，前兩屆亦各有4人列席爭霸戰。
馬體會新季西甲首輪守尾門，主場鬥馬拉加；剛好是世盃決賽周後的一個月，球隊下月初更安排兩場友賽，分鬥英超曼市雙雄，要考考教練施蒙尼(Simeone)的部署。