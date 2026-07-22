歐洲5大聯賽密鑼緊鼓 西甲搶閘登場缺雙雄

經歷個多月的世盃激戰後，球壇視線將重回球會級賽事；其中新季歐洲5大聯賽，將會由西甲搶閘出場，不過賽會早前宣布兩大國內班霸巴塞隆拿及皇家馬德里，因為有不少球員要出戰當時的準決賽，首輪賽事獲延期舉行，但於世盃決賽共有10名球員參戰的馬德里體育會，卻未獲同一待遇。

按以往慣例，「5大」通常以德甲搶閘登場，但該國卻一反傳統，在世盃決賽周後6星期才開鑼，屆時仍由力爭聯賽3連霸的拜仁慕尼黑，打頭陣主場鬥史特加；不過前者將會以德超盃鬥多蒙特作開季前最後「熱身」，其餘德甲球隊亦會悉數在開鑼前一星期，出戰德國盃首圈賽事。