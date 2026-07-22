世界盃｜西班牙加維開腔回應決賽後爭議：柏利迪斯不應罰停賽

世界盃決賽後，阿根廷的柏利迪斯（Leandro Paredes）在比賽結束後推撞西班牙的加維（Gavi）及艾利加西亞（Eric Garcia）。其中被柏利迪斯推跌以及試圖再腳踢的加維在返回西班牙後，向媒體透露對事件的看法，他表示不希望對方會受到停賽處分。

加維返回西班牙後，被問到是否想柏利迪斯停賽：「不，說真的。我不認為他應該被罰停賽。我理解這是對孩子不好的畫面，不過足球就是有它體力化和具侵略性一面。邏輯上這些事在比賽中會將他趕離場，就是這麼。歸根究底，這就是足球，我認為應讓它保留自己的本質。」