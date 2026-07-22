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體育
出版：2026-Jul-22 11:24
更新：2026-Jul-22 11:24

世界盃｜西班牙加維開腔回應決賽後爭議：柏利迪斯不應罰停賽

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加維返回西班牙後回應了與柏利迪斯的衝突。(路透社)

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世界盃決賽後，阿根廷的柏利迪斯（Leandro Paredes）在比賽結束後推撞西班牙的加維（Gavi）及艾利加西亞（Eric Garcia）。其中被柏利迪斯推跌以及試圖再腳踢的加維在返回西班牙後，向媒體透露對事件的看法，他表示不希望對方會受到停賽處分。

加維返回西班牙後，被問到是否想柏利迪斯停賽：「不，說真的。我不認為他應該被罰停賽。我理解這是對孩子不好的畫面，不過足球就是有它體力化和具侵略性一面。邏輯上這些事在比賽中會將他趕離場，就是這麼。歸根究底，這就是足球，我認為應讓它保留自己的本質。」

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國際足協（FIFA）的紀律委員會已派人調查事件，目前未有定案。而阿根廷還涉及在四強對英格蘭時拉出福克蘭群島爭議的橫額，這亦有機會被國際足協處分。而包括柏利迪斯在內的阿根廷球員被指有參與在賽後的衝突，他們最有可能被罰短期的停賽。

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