英超｜伊拉奧拿揭利物浦增兵目標　望艾利臣麥亞里士打留隊

世界盃結束，多支歐洲球隊已進入季前備戰。上屆英超失落冠軍的利物浦，在伊拉奧拿（Andoni Iraola）接掌後在美國準備季前的熱身賽，而新帥伊拉奧拿在記者會上點明球隊的增兵方向，以及希望留住人才。

紅軍在世界盃後去到美國希望「食住」世界盃的熱潮，在當地進行季前熱身賽。他們會與英超對手的新特蘭、列斯聯，以及英冠的域斯咸交手。伊拉奧拿在芝加哥的記者會上就透露球隊的增兵方向：「這很難去說一個數目。當市場開啟了，你永遠需要為增強陣容持開放的態度。顯然目前情況我們需要簽入新球員，例如是翼鋒，我們絕對需要簽入翼鋒，不過在其他情況，我們需要分析市場能提供甚麼，成本是多少，以及我們如何看待我們現有的球員。我們還有一些棘手的情況，一些我們信任的球員受傷了，所以這不是理想的情況，還取決於很多因素。」