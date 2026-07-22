世界盃結束，多支歐洲球隊已進入季前備戰。上屆英超失落冠軍的利物浦，在伊拉奧拿（Andoni Iraola）接掌後在美國準備季前的熱身賽，而新帥伊拉奧拿在記者會上點明球隊的增兵方向，以及希望留住人才。
紅軍在世界盃後去到美國希望「食住」世界盃的熱潮，在當地進行季前熱身賽。他們會與英超對手的新特蘭、列斯聯，以及英冠的域斯咸交手。伊拉奧拿在芝加哥的記者會上就透露球隊的增兵方向：「這很難去說一個數目。當市場開啟了，你永遠需要為增強陣容持開放的態度。顯然目前情況我們需要簽入新球員，例如是翼鋒，我們絕對需要簽入翼鋒，不過在其他情況，我們需要分析市場能提供甚麼，成本是多少，以及我們如何看待我們現有的球員。我們還有一些棘手的情況，一些我們信任的球員受傷了，所以這不是理想的情況，還取決於很多因素。」
表明需要增添翼鋒
伊拉奧拿又表示，希望阿根廷的中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）以及門將的艾利臣比加（Alisson）留隊。他表示：「我認為阿歷斯是我們近年其中一個最好的球員，他在世界盃表現好，所以其他球會想要我們最好的球員是很正常。這永遠都會在其他的市場發生，但我希望留住我的好球員。我在期待簽入更多新球員多過失去我們已有的。」至於艾利臣有指獲意甲祖雲達斯的垂青：「我對於目前守門員位置的狀況很高積。艾利臣是更衣室裡一些經驗豐富的前輩，我認為他肯定能幫助新球員、新年青球員更好地適應。我們需要像華基爾（雲迪積克，Virgil van Dijk）、艾利臣以及祖高美斯（Joe Gomez）等效力很多年的球員作為模範。」
紅軍雖然在夏天加入了法國守將的謝列美查基（Jeremy Jacquet）以及前鋒的域陀蒙路斯（Victor Munoz），不過球隊也有穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、安德魯羅拔臣（Andy Robertson）以及伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）離隊，因此仍有需要增兵。