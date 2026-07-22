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體育
出版：2026-Jul-22 13:20
更新：2026-Jul-22 13:20

西甲｜雲尼斯奧斯休季去變靚仔　整完容先返皇家馬德里

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雲尼斯奧斯據報在世界盃後進行整容手術。(路透社)

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巴西在世界盃出局後，皇家馬德里的前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）多了一點時間備戰新球季。近日他在社交平台透露，自己在巴西進行整形手術，有網友稱「認不到」他。

26歲的雲尼斯奧斯過去經常被「以貌取人」，針對他的身份，以及稱受到種族歧視，甚至國際足協（FIFA）也因為他聲稱遭歧視言論，而禁止球員在世界盃爭吵中掩嘴，至今2人因此領紅牌。近日他就表示自己去了巴西的一間診所進行過下巴塑形手術，並且毋須進行傳統手術，就可以重塑臉型的輪廓，因此手術後他將「靚仔樣」放上網上分享。

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據巴西媒體指，雲尼斯奧斯是邀請整形專家從美國邁亞密飛到巴西為他進行手術。有網民就把他整形後的照片比較，稱與前車路士的中場拉美利斯（Ramires）很像，而拉美利斯都加入討論。在整形之後，雲利斯奧斯就將返回西班牙向皇家馬德里報到，備戰新球季。不過這位巴西前鋒可能仍需要與皇馬就續約進行商討，因為他與「銀河艦隊」的合約在明年暑假結束，如果皇馬不想人財兩失可能要在今夏將他「套現」。

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