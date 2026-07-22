西甲｜雲尼斯奧斯休季去變靚仔　整完容先返皇家馬德里

巴西在世界盃出局後，皇家馬德里的前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）多了一點時間備戰新球季。近日他在社交平台透露，自己在巴西進行整形手術，有網友稱「認不到」他。

26歲的雲尼斯奧斯過去經常被「以貌取人」，針對他的身份，以及稱受到種族歧視，甚至國際足協（FIFA）也因為他聲稱遭歧視言論，而禁止球員在世界盃爭吵中掩嘴，至今2人因此領紅牌。近日他就表示自己去了巴西的一間診所進行過下巴塑形手術，並且毋須進行傳統手術，就可以重塑臉型的輪廓，因此手術後他將「靚仔樣」放上網上分享。