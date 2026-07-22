轉會消息｜車路士破英格蘭轉會費簽羅渣士　阿士東維拉欲借加拿祖補數

在世界盃結束後，英超的車路士立即來個轟動的轉會，以1.17億英鎊的破英國轉會費紀錄，簽入名士東維拉的中場摩根羅渣士（Morgan Rogers），不過他很大機會未必來港獻技。而維拉也因此在考慮借用車路士的翼鋒阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）補充。
隨英格蘭出征美國參與世界盃的羅渣士，在星期一（20日）返抵英國之後，就在倫敦進行體測，並與車路士簽下6年的合約。他在藍戰士的影片表示：「我準備加盟倫敦最大的球會，球會的發展方向和未來規劃正是我所嚮往的，我非常希望參與其中。我覺得這對我來說簡直太完美。我已經迫不及待地想要開始賽季。」羅渣士是維拉的重要資產，在賽季結束期間，有傳阿仙奴有意羅致這位英格蘭國腳，不過最終被車路士以破英國的紀錄簽得。而羅渣士表示，期待與好友的高爾彭馬（Cole Palmer）在球會合作。車路士將在8月5日在啟德主場館與意甲的祖雲達斯交手，不過因應國際足協的強制休季規定，這位過億新兵預料不會在香港上陣。
車路士加入競逐史東斯
除了羅渣士之外，車路士也繼續為沙比阿朗素（Xabi Alonso）的球隊添猛將。據報道他們打算與阿仙奴競爭約滿曼城的英格蘭中堅史東斯（John Stones）。藍戰士有傳與水晶宮的法國守將麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）接觸，不過球隊仍希望在防守位置進行補充，球隊也考慮科木的積高比拉蒙（Jacobo Ramon）。然而藍戰士也需要清洗其他球隊不需要的球員，包括阿素迪沙斯（Axel Disasi）及班洛特巴迪亞舒尼（Benoit Badiashile），而英格蘭守將的杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）也在與科木商討轉會。史東斯與曼城約滿後，獲包括阿仙奴等垂青，然而他仍未確定去向。
至於車路士向般尼茅夫提出，以6,400萬英鎊轉會費收購阿歷斯史葛（Alex Scott）被球隊拒絕，般尼茅夫表明希望留住這位英格蘭年輕中場。而除了車路士，阿仙奴、曼聯、熱刺及曼城都感興趣。失去羅渲士的維拉，就希望從藍戰士以先借後買的方式，借用阿根廷翼鋒的加拿祖。報道指，這位前曼聯球員在加盟車路士首季表現未如理想，球隊也考慮將他賣走，故此他未有返回訓練營報道，而車路士希望將4,250英鎊將其出售。
希拉爾與卡尼倫敦接觸
另外，沙特阿拉伯聯賽也再有動作。據報道沙特豪門的希拉爾想羅致英格蘭隊長的哈利卡尼（Harry Kane）。沙特媒體透過，希拉爾派出技術總監到倫敦與卡尼商討。報道指希拉爾今次的接觸是想知道卡尼的薪金要求以及其他想要的特權，並且在之後考慮能否滿足。卡尼與德甲拜仁慕尼黑的合約至明年夏天結束。而另一位英格蘭國腳的拉舒福特（Marcus Rashford），據報也同時獲得熱刺、車路士及阿仙奴垂青，不過紅魔鬼不希望將這位前鋒售予英超對手。
前蘇超神射手的日本前鋒古橋亨梧已落實加盟美職聯的洛杉磯銀河。這位31歲日本射手一直不得到日本國家隊主帥森保一器重，在蘇超年代曾在些路迪上陣165場入85球及19次助攻，去季轉投英冠的伯明翰，在31場上陣僅入3球。他與銀河簽約至2031年，而另一位日本國腳的吉田麻也亦在銀河效力。至於曾被視為久保建英後，日本足球希望的中井卓大，宣布返回日本效力乙組的FC今治。曾在皇家馬德里接受青訓的中井卓大，一度被視為日本的未來，不過他與在巴塞隆拿B隊的安部裕葵，一同返回由前日本國家隊領隊岡田武史成立的今治，在日乙重新起步。