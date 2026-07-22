轉會消息｜車路士破英格蘭轉會費簽羅渣士　阿士東維拉欲借加拿祖補數

在世界盃結束後，英超的車路士立即來個轟動的轉會，以1.17億英鎊的破英國轉會費紀錄，簽入名士東維拉的中場摩根羅渣士（Morgan Rogers），不過他很大機會未必來港獻技。而維拉也因此在考慮借用車路士的翼鋒阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）補充。

隨英格蘭出征美國參與世界盃的羅渣士，在星期一（20日）返抵英國之後，就在倫敦進行體測，並與車路士簽下6年的合約。他在藍戰士的影片表示：「我準備加盟倫敦最大的球會，球會的發展方向和未來規劃正是我所嚮往的，我非常希望參與其中。我覺得這對我來說簡直太完美。我已經迫不及待地想要開始賽季。」羅渣士是維拉的重要資產，在賽季結束期間，有傳阿仙奴有意羅致這位英格蘭國腳，不過最終被車路士以破英國的紀錄簽得。而羅渣士表示，期待與好友的高爾彭馬（Cole Palmer）在球會合作。車路士將在8月5日在啟德主場館與意甲的祖雲達斯交手，不過因應國際足協的強制休季規定，這位過億新兵預料不會在香港上陣。