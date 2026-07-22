拜仁慕尼黑確認德國國腳訪港　曼城科頓當拿隆馬料隨隊

下星期尾開始，多支歐洲球隊將陸續到港參與3場在啟德舉行的表演賽。雖然因為世界盃的影響，部份球星如哈利卡尼（Harry Kane）、艾寧夏蘭特（Erling Haaland）等未必能到港參賽，不過仍有不少的球星將在啟德主場館獻技。

3場表演賽將分別是曼城對國際米蘭、車路士對祖雲達斯以及拜仁慕尼黑對阿士東維拉。6支球隊現時都已經復操，其中拜仁在網上表示，5位德國國腳，紐亞（Manuel Neuer）、甘美治（Joshua Kimmich）、莊拿芬泰希（Jonathan Tah）、阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）以及新加盟的尼敦布朗（Nathaniel Brown）將會隨隊來港，而哥倫比亞國腳的路易斯迪亞斯（Luis Diaz）、南韓國腳金玟哉、日本國腳伊藤洋輝、奧地利的干拉特賴馬（Konrad Laimer）以及克羅地亞的祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）都會隨隊。拜仁在出發香港前會先在德國進行2場熱身賽，最終的訪港名單還有待公布，而阿士東維拉進行了首場友賽，並以5:0大勝乙組華素爾，新加盟的巴西前鋒祖奧高美斯（Joao Gomes）亦初次上陣。