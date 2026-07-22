拜仁慕尼黑確認德國國腳訪港　曼城科頓當拿隆馬料隨隊

下星期尾開始，多支歐洲球隊將陸續到港參與3場在啟德舉行的表演賽。雖然因為世界盃的影響，部份球星如哈利卡尼（Harry Kane）、艾寧夏蘭特（Erling Haaland）等未必能到港參賽，不過仍有不少的球星將在啟德主場館獻技。
3場表演賽將分別是曼城對國際米蘭、車路士對祖雲達斯以及拜仁慕尼黑對阿士東維拉。6支球隊現時都已經復操，其中拜仁在網上表示，5位德國國腳，紐亞（Manuel Neuer）、甘美治（Joshua Kimmich）、莊拿芬泰希（Jonathan Tah）、阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）以及新加盟的尼敦布朗（Nathaniel Brown）將會隨隊來港，而哥倫比亞國腳的路易斯迪亞斯（Luis Diaz）、南韓國腳金玟哉、日本國腳伊藤洋輝、奧地利的干拉特賴馬（Konrad Laimer）以及克羅地亞的祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）都會隨隊。拜仁在出發香港前會先在德國進行2場熱身賽，最終的訪港名單還有待公布，而阿士東維拉進行了首場友賽，並以5:0大勝乙組華素爾，新加盟的巴西前鋒祖奧高美斯（Joao Gomes）亦初次上陣。
至於首場比賽在8月1日對國米的曼城已經開操，在球隊的訓練基地照片中，意大利國腳門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）以及沒有份出席世界盃的菲爾科頓（Phil Foden）及沙雲奴（Savinho）都在展開訓練，而參與世界盃的烏茲別克國腳卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）亦在訓練基地，預計都將會來港。至於對手的國米，亦已在德國的訓練營展開季前的備戰，不過國米的射手拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）預計不會隨隊，具體名單仍有待公布。
車路士彭馬加緊備戰
第2場8月5日的車路士對祖雲違斯，藍戰士已經展開沙比阿朗素（Xabi Alonso）接掌後的首課操練，在相片中，未有入選英格蘭世界盃名單的高爾彭馬（Cole Palmer）已投入訓練。車路士的季前熱身賽會先去澳洲與澳職的西悉尼流浪者及熱刺先後交手，之後才會前往香港。至於老婦人也已經在史巴列堤（Luciano Spalletti）的帶領下在都靈開操，球隊上星期先與瑞士的巴素利友賽打成0:0，之後會再與比利時的標準列治及法國的尼斯友賽後才來香港。