英超｜利物浦美國開操 新帥先派定心丸

利物浦今次共31名球員訪美，包括中場主將蘇保斯拉爾(Szoboszlai)、翼鋒安古莫夏(Ngumoha)、新兵中堅謝列美查基(Jacquet)及意大利前鋒費達歷高基艾沙(Chiesa)等。出戰世盃3名成員，阿歷山大伊沙克(Isak)、域斯(Wirtz)及賴恩格雲貝治(Gravenberch)會在美國之旅的第2周歸隊。

利物浦早前已抵美國芝加哥，展開季前訓練及準備球會賽，催谷球員狀態迎接新球季；新帥伊拉奧拿(Iraola)季前共有5場熱身賽調整隊型，賽前並先向舊將派定心丸。

蘇保 安古莫 夏基艾沙領軍

隊長華基爾雲迪積克(Van Dijk)、加普(Gakpo)及艾利臣比加(Becker)同樣會於下周返回球會報到，但先返英倫訓練基地。最後歸隊會是出戰世盃決賽的阿根廷中場阿歷斯麥亞里士打(Mac Allister)及高價來投的西班牙前鋒域陀蒙路斯(Munoz)。

利物浦在美國3場球會賽，包括香港時間周日清晨在美職拿舒維爾球場對新特蘭，下周中於紐約洋基球場對域斯咸，尾站在芝加哥遇上列斯聯。返英後，8月9日在晏菲路對法甲摩納哥，16日深夜主場對意甲新貴科木，然後23日聯賽首戰到訪紐卡素。