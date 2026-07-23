英超｜利物浦美國開操 新帥先派定心丸

利物浦早前已抵美國芝加哥，展開季前訓練及準備球會賽，催谷球員狀態迎接新球季；新帥伊拉奧拿(Iraola)季前共有5場熱身賽調整隊型，賽前並先向舊將派定心丸。
利物浦今次共31名球員訪美，包括中場主將蘇保斯拉爾(Szoboszlai)、翼鋒安古莫夏(Ngumoha)、新兵中堅謝列美查基(Jacquet)及意大利前鋒費達歷高基艾沙(Chiesa)等。出戰世盃3名成員，阿歷山大伊沙克(Isak)、域斯(Wirtz)及賴恩格雲貝治(Gravenberch)會在美國之旅的第2周歸隊。
蘇保 安古莫 夏基艾沙領軍
隊長華基爾雲迪積克(Van Dijk)、加普(Gakpo)及艾利臣比加(Becker)同樣會於下周返回球會報到，但先返英倫訓練基地。最後歸隊會是出戰世盃決賽的阿根廷中場阿歷斯麥亞里士打(Mac Allister)及高價來投的西班牙前鋒域陀蒙路斯(Munoz)。
利物浦在美國3場球會賽，包括香港時間周日清晨在美職拿舒維爾球場對新特蘭，下周中於紐約洋基球場對域斯咸，尾站在芝加哥遇上列斯聯。返英後，8月9日在晏菲路對法甲摩納哥，16日深夜主場對意甲新貴科木，然後23日聯賽首戰到訪紐卡素。
新帥伊拉奧拿在芝加哥接受訪問時表示，會全力留住27歲的麥亞里士打及門將艾利臣。他說：「我認為麥亞里士打是隊中一位好球員，他在世盃表現出色，故獲其他球會青睞不足為奇。艾利臣經驗豐能幫助新援適應及成長，我對門將這位置陣容感滿意。」麥亞里士打與紅軍尚有2年合約，而艾利臣則餘1年合約；紅軍今夏已有穆罕默德沙拿(Salah)等3名主將離隊，伊拉奧拿此舉或是避免利物浦前帥史洛在續約球員上猶豫不決的問題再出現，影響新季軍心。