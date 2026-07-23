英超｜摩根羅渣士天價來投即挑機 車路士大換血搞旺英超

以破英格蘭球員轉會費，加盟車路士的國腳摩根羅渣士(Morgan Rogers)，簽約後即表示加盟了倫敦最大的球會；這番豪情壯語，不但顯示個人今次轉會的決心，亦引證球隊在今夏轉會市場大動作，求重振雄風，更激活整個英超轉會市場。 繼英格蘭國腳艾利諾安達臣(Elliot Anderson)，以1.16億英鎊(約12.16億港元)由諾定咸森林投曼城後，車路士早前成功向阿仙奴「截胡」，再以破英格蘭球員轉會費紀錄的1.17億英鎊(約12.27億港元)，簽得阿士東維拉上屆奪歐霸功臣、已22次代表「三獅」出戰的摩根羅渣士，他將穿上車仔「17」號球衣。

今夏英超暫時已有3單1億英鎊或以上的「大刁」，包括辛度東拿利(Sandro Tonali)以1億英鎊(約10.49億港元)由紐卡素投熱刺；距離9月1日「關窗」尚有數星期，看來英超去夏紀錄性豪花30億英鎊(約314.7億港元)擴軍的紀錄，有望再度打破。 剛在上周末助英格蘭奪取世盃季軍的羅渣士，周二急不及待返回倫敦，出席簽約加盟車路士的記者會並說：「我深感興奮。對我來說，我加盟了倫敦最大的球隊，並從小便喜歡這間球會。」這句說話擺明向上屆英超冠軍、來自倫敦的阿仙奴挑機。

車路士新帥沙比阿朗素

古古列拿 山度士離隊 事實上，藍戰士近年在英超轉會市場極度活躍，今夏亦不例外，早前已收取合共逾1億英鎊(約10.49億港元)，出售巴西中場安達利山度士(Andrey Santos)及西班牙左閘古古列拿(Cucurella)，分別予曼聯及皇家馬德里，並以約5,000萬鎊(約5,245萬港元)簽入意大利新星右翼衛馬高柏利斯查(Marco Palestra)。 該隊今夏由前皇馬主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)接手，決意圖強，新季力爭重返前列再戰歐洲賽，預期陣容繼續大洗牌，「值錢」包括箭頭尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)、翼鋒阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)、中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)及守將馬路古斯圖(Malo Gusto)有機會離隊。

傳史東斯自由身來投 另外，市場盛傳般尼茅夫前鋒阿歷斯史葛(Alex Scott)、水晶宮法國中堅麥辛斯拿確斯(Maxence Lacroix)及今夏回復自由身的英格蘭中堅史東斯(Stones)，有機會排隊上「車」；今次羅渣士破轉會費紀錄加盟，必然引發英超爭相競價搶人的連鎖效應，「大刁」陸續有來。