美職聯｜卡斯米路加盟即受查 邁亞密冇美斯照贏「羅拔」

沒有美斯(Messi)的國際邁亞密，在美職復賽後首戰主場，鬥獲歐洲名將射手羅拔利雲度夫斯(Robert Lewandowski)「地標」壓陣的芝加哥火焰；主隊仍憑烏拉圭老將前鋒蘇亞雷斯(Suarez)梅開二度，3比2擊退對手，但賽前宣布巴西國腳中場卡斯米路(Casemiro)來投後，美職大聯盟即表示這宗交易正受到調查。

今夏世盃仍是巴西國家隊主力的34歲防中卡斯米路，自上季季後離開曼聯後，早已認定會轉投美職國際邁亞密。球隊在美職復賽賽前，在官網隆重宣布這位曾為西甲皇家馬德里5奪歐聯寶座名將，將會簽約一年兼穿上球會「5號」的粉紅主場戰衣，並有優先續約權至2029年；意味這支美職名牌球隊，繼美斯、蘇亞雷斯及迪保羅(de Paul)後，再添一名南美名將。