美職聯｜卡斯米路加盟即受查 邁亞密冇美斯照贏「羅拔」

沒有美斯(Messi)的國際邁亞密，在美職復賽後首戰主場，鬥獲歐洲名將射手羅拔利雲度夫斯(Robert Lewandowski)「地標」壓陣的芝加哥火焰；主隊仍憑烏拉圭老將前鋒蘇亞雷斯(Suarez)梅開二度，3比2擊退對手，但賽前宣布巴西國腳中場卡斯米路(Casemiro)來投後，美職大聯盟即表示這宗交易正受到調查。
今夏世盃仍是巴西國家隊主力的34歲防中卡斯米路，自上季季後離開曼聯後，早已認定會轉投美職國際邁亞密。球隊在美職復賽賽前，在官網隆重宣布這位曾為西甲皇家馬德里5奪歐聯寶座名將，將會簽約一年兼穿上球會「5號」的粉紅主場戰衣，並有優先續約權至2029年；意味這支美職名牌球隊，繼美斯、蘇亞雷斯及迪保羅(de Paul)後，再添一名南美名將。
不過美職大聯盟在球會「官宣」後表示，卡斯米路的優先簽約權原本由洛杉磯銀河持有，根據聯賽規定，這會阻止國際邁亞密跟對方談判加盟事宜。雖然兩隊表示達成和解，讓國際邁亞密完成這次交易，但聯賽會仍在調查是否存在違規接觸球員的指控，調查結束後才會公布。
美斯迪保羅未歸隊
回說賽場，雖然失意世盃決賽的美斯，跟阿根廷同胞中場迪保羅正在休假，但國際邁亞密在前烏拉圭射手、39歲的蘇亞雷斯攻入2球下，3比2打敗芝加哥火燄，聯同休季前寫下美職5連勝，穩守美職東岸次席。
場內另一焦點當然是客軍的波蘭名將、前巴塞隆拿前鋒羅拔利雲度夫斯，作美職「地標」兼擔正。這位在歐洲球壇戰功無數的37歲箭頭，今場為火燄上陣逾60分鐘但只有1次射門，仍有待適應美職。他賽後說：「我只跟新隊友相處了兩天，我沒有期望首戰會事事完美。我需要一點時間，並深信下一場球隊防守的失誤會減少。」