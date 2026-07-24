英超｜超強新軍出征新西蘭 熱刺「細」取奧克蘭FC

上屆成功「保命」的倫敦老牌球會熱刺，今夏大事擴軍，求全力反彈，近期已積極備戰；周日早上將遠征新西蘭，先鬥上屆澳職季後賽盟主奧克蘭FC，預期熱刺一眾貴價新兵及原有主力，將有一定的出場時間，今場有力在穩扎穩打下，小勝對手。(7月26日11:00開賽，HOY76台直播)

熱刺上屆排尾四，驚險保住英超一席，堂堂傳統英超Big Six顏面何存。主帥迪沙比(De Zerbi)今夏正式全季接手，球會亦全力配合大事擴軍，期望重振雄風；包括已高價簽入兩位中場悍將辛度東拿利(Sandro Tonali)及馬迪奧斯費南迪斯(Mateus Fernandes)，以及中堅雲赫基(van Hecke)；另外左閘安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)、中堅馬高斯辛尼斯(Marcos Senesi)及門將杜巴夫卡(Dubravka)以自由身來投。主帥迪沙比強調新兵「陸續有來」，「刺」迷定必期待。

下周轉戰澳洲鬥FC悉尼

球隊今次南下遠征是先作客新西蘭，然後轉戰澳洲悉尼，下周三(29號)先鬥FC悉尼，然後下周六(8月1日)在當地上演「倫敦打吡」鬥車路士。