英超｜超強新軍出征新西蘭 熱刺「細」取奧克蘭FC

上屆成功「保命」的倫敦老牌球會熱刺，今夏大事擴軍，求全力反彈，近期已積極備戰；周日早上將遠征新西蘭，先鬥上屆澳職季後賽盟主奧克蘭FC，預期熱刺一眾貴價新兵及原有主力，將有一定的出場時間，今場有力在穩扎穩打下，小勝對手。(7月26日11:00開賽，HOY76台直播)
熱刺上屆排尾四，驚險保住英超一席，堂堂傳統英超Big Six顏面何存。主帥迪沙比(De Zerbi)今夏正式全季接手，球會亦全力配合大事擴軍，期望重振雄風；包括已高價簽入兩位中場悍將辛度東拿利(Sandro Tonali)及馬迪奧斯費南迪斯(Mateus Fernandes)，以及中堅雲赫基(van Hecke)；另外左閘安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)、中堅馬高斯辛尼斯(Marcos Senesi)及門將杜巴夫卡(Dubravka)以自由身來投。主帥迪沙比強調新兵「陸續有來」，「刺」迷定必期待。
下周轉戰澳洲鬥FC悉尼
球隊今次南下遠征是先作客新西蘭，然後轉戰澳洲悉尼，下周三(29號)先鬥FC悉尼，然後下周六(8月1日)在當地上演「倫敦打吡」鬥車路士。
馬迪奧斯費南迪斯交足功課
這支北倫敦球隊出發前，更先在英國時間周三下午，在球隊練習場鬥英甲米爾頓凱恩斯。球隊上半場不乏精銳出場，尤其以辛度東拿利及馬迪奧斯費南迪斯，後上支援攻中干拿加歷查(Conor Gallagher)及箭頭蘇蘭基(Solanke)；更震撼是馬迪奧斯費南迪斯開波3分鐘，即以一記遠射世界波，送給新東家的見面禮，球隊始終試陣為主，下半場輪到李察利臣(Richarlison)掛帥但顆粒無收，最終小勝1比0。
奧克蘭FC上屆在澳職季後打敗FC悉尼封王，現時正處聯賽歇冬期間，暫未有太大增兵動作，上屆澳職前列射手森高斯哥夫(Sam Cosgrove)仍在陣中，但其前鋒好拍檔謝斯蘭度爾(Jess Randall)已轉會蘇超登地聯。球隊踢法守強於攻，功勳主帥哥斯亞(Corica)及助教丹尼希(Danny Hay)，季後已過檔日職橫濱水手，帥位暫時懸空，今場只能以守為攻，跟英超球隊周旋。
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