英超｜利物浦美國之旅開波 遇「黑貓」鬥攻

利物浦周日早上在美國拿舒維爾球場，進行首場季前球會賽，對手是同屬英超新特蘭。紅軍沒有出戰世盃的球員壓陣，反而部分副選兵可伺機爭取表現，以博得新帥伊拉奧拿(Iraola)歡心。今場英超內訌戰，入球或多。(7月26日06:00開賽)
利物浦今次美國之旅仍不乏好手，包括中場蘇保斯拉爾(Szoboszlai)、後衛謝利美費林邦(Frimpong)等。前線方面，雖則艾基迪基(Ekitike)亦有隨行，但官網圖片顯示他出行仍手持拐杖，短期內無法上陣；但年輕小將安古莫夏(Ngumoha)上季已顯示潛力，今場擔正機會大，必然拼盡。
門將方面，馬馬達舒維利(Mamardashvili)未算可靠，加上後防缺少包括正在休假的隊長中堅華基爾雲迪積克(Van Dijk)等主力；若然由新兵謝列美查基(Jacquet)任中路守將，季前賽首戰即要遇上英超前鋒，預計紅軍後防壓力不小。
新特蘭缺核心沙加
對手「黑貓」新特蘭今次美國之旅，除約戰利物浦，之後還會遇上列斯聯及英冠域斯咸；下月則會作客對上屆法國盃盟主朗斯，還有主場鬥雷恩。球隊今次大軍共有26名球員，主力如中堅丹尼爾保拉特(Ballard)及前鋒威爾遜伊斯多(Isidor)孭重飛；但缺少正在休假的瑞士隊長格列沙加(Xhaka)。黑貓上仗球會賽5比1大勝來季升上英乙的約克城，上半場已攻入4球，擔任攻中的安素拿菲爾(Enzo Le Fee)取得士哥，當然今場對手級數完全不同；只是這支英國東北部大軍進行過一場球會賽後，眾將狀態將有所提升。新兵方面，新特蘭從法甲里爾簽入老牌後衛梅尼亞(Meunier)，但此子今夏曾代表比利時出戰世盃，今次未有隨行。另外，今夏從摩納哥回收的翼鋒施蒙艾甸加(Adingra)，有望增強球隊側擊力向利物浦施壓。預料雙方會開放來踢，入球不會少。
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