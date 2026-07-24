英超｜利物浦美國之旅開波 遇「黑貓」鬥攻

利物浦周日早上在美國拿舒維爾球場，進行首場季前球會賽，對手是同屬英超新特蘭。紅軍沒有出戰世盃的球員壓陣，反而部分副選兵可伺機爭取表現，以博得新帥伊拉奧拿(Iraola)歡心。今場英超內訌戰，入球或多。(7月26日06:00開賽)

利物浦今次美國之旅仍不乏好手，包括中場蘇保斯拉爾(Szoboszlai)、後衛謝利美費林邦(Frimpong)等。前線方面，雖則艾基迪基(Ekitike)亦有隨行，但官網圖片顯示他出行仍手持拐杖，短期內無法上陣；但年輕小將安古莫夏(Ngumoha)上季已顯示潛力，今場擔正機會大，必然拼盡。