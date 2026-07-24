英超｜作客鬥挪威洛辛堡 曼聯試陣難有勝望

曼聯上仗在芬蘭赫爾辛基，約戰英冠域斯咸，上半場誠意十足，三線皆有主力出場，包括中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)、中場美臣蒙特(Mason Mount)及貴價新兵安達利山度士(Andrey Santos)，以及由麥比奧莫(Mbeumo)、柏德列多古(Patrick Dorgu)及約舒亞舒克斯(Joshua Zirkee)負責攻堅。可惜紅魔陣容雖強，但眾好手狀態明顯不足，上半場3次射門俱不中框，老牌門將希頓(Heaton)更被對手射破十指關。

「紅魔」曼聯季前先來回北歐出戰球會賽，周五深夜將會作客回勇的挪威褪色勁旅洛辛堡；以紅魔主帥卡域克(Carrick)上仗部署，預期下半場又會派出大量新人出場練兵，勝負屬其次。(7月25日0:00開賽，nowTV640台直播)

曼聯小將輕舒腳頭

主帥卡域克志在讓一眾球員輕舒腳頭，勝負其次，易邊即換上另外11位年輕球員落場，包括門將域迪克(Vitek)、中場泰拿費查(Tyler Fletcher)、杜比高利亞(Toby Collyer)及前鋒利斯(Lacey)，反撲乏力；就算下半場2次射門全中框，仍以0比1敗走。

泰利文斯報到

球隊之後返回曼聯卡寧頓訓練中心，繼續練兵，期間由阿士東維拉高價來投的比利時國家隊隊長泰利文斯(Tielemans)，亦已向新東家報到。新季將穿上紅魔18號波衫的他，接受球會官網訪問，大讚卡域克，並說：「對方善踢中場，並尋找相類似球員，對我來說意義重大，我很高興這方面跟他有很好的連結。」