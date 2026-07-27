NBA｜勒邦占士加盟76人　史堤芬居里稱早就不應猜測

NBA傳奇球員的勒邦占士（LeBron James），在上周落實轉投費城76人作為他第24個賽季的新東家。原本期望過與占士合作爭冠的史堤芬居里（Stephen Curry）就指，「一日未落實就不要設想太多」，而曾經在洛杉磯湖人合作的卡威樸普（Kentavious Caldwell-Pope）亦確定加入76人。

勒邦占士在上周五落實轉投費城的決定，結束了一切的猜測。其中一支被傳有機會的隊伍是金州勇士，主力的史堤芬居里表受媒體訪問就表示：「這是為甚麼在事情未發生就不要設想太多。裡面有很多環節需要協調。」76人在休季期間以保羅佐治（Paul George）等換來波士頓塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown），為球隊增強競爭力。而據報道，與勒邦同為列治保羅（Rich Paul）旗下球員的卡威樸普也買斷與孟菲斯灰熊的合約，加入76人。33歲的的卡威樸普在2020年與勒邦合作贏過一次總冠軍，之後2023年在丹佛金塊取得個人第2隻冠軍指環。