世界盃｜西班牙奧莫拒阿根廷助教艾耶拉道歉：他在說謊

世界盃決賽之後，阿根廷球員與西班牙球員衝突事件。阿根廷的助教艾耶拉（Roberto Ayala）雖然在上星期為與丹尼爾奧莫（Dani Olmo）的衝突道歉，不過丹尼爾奧莫在接受西班牙媒體的訪問時，表示如果艾耶拉要為自己行為辯護和撒謊，就不必道歉了。

從現場影片見到，在發生衝突時艾耶拉用手掐住奧莫的頸，他在事後稱是因為奧莫的一些說話而令他有這樣的反應，並稱要向奧莫致歉。不過奧莫接受加泰隆尼亞的媒體訪問回應表示：「如果有人一邊說抱歉，一邊又以回應別人說話為由，為自己的拳頭辯解，那他肯定不是真心感到抱歉，因為他在撒謊。我根本沒跟他說甚麼，所以他不需要道歉。真正定義我們的不是錯誤，而是以謙遜、誠實和尊嚴承認錯誤的勇氣。」