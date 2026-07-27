F1｜麥拿侖匈牙利站回歸　諾里斯今年首次奪分站冠軍

上屆車隊冠軍的麥拿侖終於重返爭標行列，在一級方程式（F1）的匈牙利站，麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）贏得分站冠軍，是這位衞冕總冠軍車手今個賽季的首場勝利。而車手榜領先的安東尼利（Kimi Antonelli），今站以第3名完成。

麥拿侖在上一站對賽車進行了調整，諾里斯要退後10位起步。不過賽車在今站已見功效，在排位賽諾里斯今屆首次以頭位起步，也是今年首次並非由平治車手領先，隊友的派亞斯迪（Oscar Piastri）雖然只得第5位，不過因為咸美頓（Lewis Hamilton）與安東尼利被罰，得以第3位起步，而法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）被兩部麥拿侖夾在中間。