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體育
出版：2026-Jul-27 12:41
更新：2026-Jul-27 12:41

F1｜麥拿侖匈牙利站回歸　諾里斯今年首次奪分站冠軍

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諾里斯取得今年首個分站冠軍。(路透社)

上屆車隊冠軍的麥拿侖終於重返爭標行列，在一級方程式（F1）的匈牙利站，麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）贏得分站冠軍，是這位衞冕總冠軍車手今個賽季的首場勝利。而車手榜領先的安東尼利（Kimi Antonelli），今站以第3名完成。

麥拿侖在上一站對賽車進行了調整，諾里斯要退後10位起步。不過賽車在今站已見功效，在排位賽諾里斯今屆首次以頭位起步，也是今年首次並非由平治車手領先，隊友的派亞斯迪（Oscar Piastri）雖然只得第5位，不過因為咸美頓（Lewis Hamilton）與安東尼利被罰，得以第3位起步，而法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）被兩部麥拿侖夾在中間。

派亞斯迪在比賽的初段領先，而諾里斯在後面。不過比賽到後期派亞斯迪因為波箱故障，在55圈退賽。諾里斯之後成功帶過終點。至於紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）從開賽的第4位一直守住次席，在今站得第2名。安東尼利也取得第3名完成。安東尼利在車手榜仍以219分領先，與次席咸美頓有50分差距，而諾里斯落後91分排第5。另外，原本因應中東局勢被取消的巴林站，會改在10月於馬來西亞舉行，今年因此仍有23個分站比賽。

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