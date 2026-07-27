啟德足球盛會獲M品牌　曼城料周中抵港　國際米蘭3世界盃國腳歸隊

英超亞軍的曼城，將在星期六（8月1日）在啟德主場館與意甲冠軍國際米蘭進行表演賽。據網上指，曼城預計英國時間的星期二會出發前往香港。至於國米方面，3位世界盃國腳的查漢奴古（Hakan Calhanoglu）、彼達蘇錫（Petar Sucic）以及安治邦尼（Ange-Yoan Bonny）都已經歸隊，將有機會隨隊來港。而大型體育活動委員會公布，曼城對國際米蘭及車路士對祖雲達斯兩場「足球盛會2026」獲得M品牌的認可。

英超的曼城近日與隊中的烏茲別克守將卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）續約，而球隊近日也在球隊訓練基地積極備戰，今次香港之行是球隊新賽季的首場熱身賽。藍月亮官網顯示，包括基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）、菲爾科頓（Phil Foden）、歷高利維斯（Rico Lewis）及沙雲奴（Savinho）等都已投入訓練，預計他們會隨隊訪港。曼城官方公布，球隊星期四會出席贊助商在紅磡新海濱的活動，並發布球隊新作客球衣，之後星期五在啟德公開操練。