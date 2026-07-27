普加卡5奪環法單車賽冠軍　追平歷史紀錄

公路單車的殿堂賽事環法單車賽，星期日（26日）在巴黎香榭麗舍大道作為終點的最後一個分站比賽，斯洛文尼亞車手的普加卡（Tadej Pogacar）追隨前列車群衝線，個人7次出席環法賽取得第5個冠軍，也追平歷史紀錄。

27歲的普加卡被認為是世界上最好的公路單車選手。他在為阿聯酋車隊出戰環法賽。在今屆賽事贏得了5個山路賽站的冠軍，自第6站以後一直穿上黃色戰衣。在最後一站的巴黎街道賽事，最終由荷蘭的雲達普爾（Mathieu van der Poel）率先衝線，而普加卡雖然今站只得30名，不過他在總成績以73小時56分26秒贏得總冠軍，與第2位的伊雲尼甫（Remco Evenepoel）相差6分26秒。這是普加卡個人第5個環法賽冠軍，追平另外4名車手的紀錄。