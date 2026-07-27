亞洲籃球聯賽MVP楊和　加盟香港金牛

香港金牛籃球俱樂部今日（27日）正式宣布，成功簽入現年30歲、身高1.93米的香港籃球代表隊主力後衛楊和。這位剛帶領南華贏得亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽冠軍並榮膺MVP的港將正式加盟，將為香港金牛的提供豐富的實戰經驗。香港金牛寄望他的加入能進一步推動香港籃球職業化發展；楊和則表示一直渴望加入香港金牛，期待與球隊攜手衝擊更高榮譽。

司職後衛的楊和於2016年加盟甲一勁旅南華，並在4年內勇奪3座甲一總冠軍。其後，楊和先後赴西班牙、菲律賓、加拿大及台灣聯賽落班，2024年重返香港籃壇後，隨即再稱霸甲一聯賽。在早前完結的亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，楊和代表南華出戰，交出場均15.1分、3.1籃板及3.4助攻的數據，不僅帶領球隊勇奪東亞區冠軍，更獲頒賽事最有價值球員。