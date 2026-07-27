亞洲籃球聯賽MVP楊和　加盟香港金牛

香港金牛籃球俱樂部今日（27日）正式宣布，成功簽入現年30歲、身高1.93米的香港籃球代表隊主力後衛楊和。這位剛帶領南華贏得亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽冠軍並榮膺MVP的港將正式加盟，將為香港金牛的提供豐富的實戰經驗。香港金牛寄望他的加入能進一步推動香港籃球職業化發展；楊和則表示一直渴望加入香港金牛，期待與球隊攜手衝擊更高榮譽。
司職後衛的楊和於2016年加盟甲一勁旅南華，並在4年內勇奪3座甲一總冠軍。其後，楊和先後赴西班牙、菲律賓、加拿大及台灣聯賽落班，2024年重返香港籃壇後，隨即再稱霸甲一聯賽。在早前完結的亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，楊和代表南華出戰，交出場均15.1分、3.1籃板及3.4助攻的數據，不僅帶領球隊勇奪東亞區冠軍，更獲頒賽事最有價值球員。
楊和能夠以本土球員身份代表港隊及香港金牛出戰，他表示：「我一直渴望加入香港金牛，向來與球會保持良好溝通，過往因為身份原因未能加盟，現在能夠成事，是最好的時機，所以我感到十分高興。這裏的訓練強度與競爭舞台都屬於頂級，我期待在賽場上繼續證明自己。」他又強調希望以身作則，影響香港籃球新一代，「我想透過在職業賽場上的努力和表現，向香港年輕球員證明，只要肯付出，大家一樣可以走上職業籃球之路。」