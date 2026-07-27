世界盃｜恩芬天奴搶口回應爭議　指批評者「散播仇恨」

國際足協 （FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），在世界盃後以文回應世界盃期間的爭議以及針對FIFA的批評。他指有關的攻擊是「被仇恨吞噬」。
世界盃決賽在上星期日（20日）結束，恩芬天奴在社交平台就世界盃結束發表訊息。他指對世界盃的批評是「錯過所有那些歡樂和團結的時刻」，稱他們「散播仇恨和假消息」。他在Instagram上表示：「對於所有錯過觀看孩子、嬰兒、祖父母和父母們聚首一堂，共賞精彩比賽的人們，我深感遺憾，比賽已經結束，也遺憾你們錯過了所有那些歡樂和團聚的時光，對於你們被仇恨和批評蒙蔽雙眼，錯過了這一切，我深感遺憾。對於那些躲在螢幕後，用紙筆散播仇恨和謠言的人，我想說，當你們坐在螢幕前時，我們國際足協正在前線組織、努力工作，為大家呈現世界上最精彩的賽事。」
反指批評國家容許具爭議裁決
恩芬天奴指世界盃「沒有暴力、沒有事故，100%安全，只有歡欣和快樂。」他又指今屆賽事有來自超過200個國家，達700萬人次入場觀看比賽，他感謝主辦的加拿大、墨西哥及美國政府，還有警察及義工，稱今屆是「最出色的世界盃」。他同時也為美國的旅遊管制，令包括伊朗、海地、塞內加爾及科特迪瓦的球迷難以入境表示：「你們提到少數被拒簽的人，卻忽略來自世界各地數百萬獲批准的人。因為足球將世界團結在一起，而今年夏天就令人印象深刻地證明了這一點。」
對於有關於世界盃期間的「巴洛根門事件」，恩芬天奴雖然沒有點明，不過同時也為一些爭議辯護：「在『具爭議的』裁判判罰或『奇怪的』紀律處分，在世界一些最大的聯賽中是『例行公事』，卻可並被廣泛接受。奇怪的是，那些採取這些做法的國家，正是那些批評這些做法的國家。」恩芬天奴最後指：「對於那些把時間和精力花在憎恨我們的人，請花點時間反思、冥想、祈禱，或觀看一場足球比賽，真正觀察人們的表情、眼神和情緒。足球或者可超越一切仇恨。」