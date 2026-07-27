世界盃｜恩芬天奴搶口回應爭議　指批評者「散播仇恨」

國際足協 （FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），在世界盃後以文回應世界盃期間的爭議以及針對FIFA的批評。他指有關的攻擊是「被仇恨吞噬」。

世界盃決賽在上星期日（20日）結束，恩芬天奴在社交平台就世界盃結束發表訊息。他指對世界盃的批評是「錯過所有那些歡樂和團結的時刻」，稱他們「散播仇恨和假消息」。他在Instagram上表示：「對於所有錯過觀看孩子、嬰兒、祖父母和父母們聚首一堂，共賞精彩比賽的人們，我深感遺憾，比賽已經結束，也遺憾你們錯過了所有那些歡樂和團聚的時光，對於你們被仇恨和批評蒙蔽雙眼，錯過了這一切，我深感遺憾。對於那些躲在螢幕後，用紙筆散播仇恨和謠言的人，我想說，當你們坐在螢幕前時，我們國際足協正在前線組織、努力工作，為大家呈現世界上最精彩的賽事。」