英超｜下周訪港 悉尼先暖身 車路士勢贏西悉響頭炮

新季由新帥沙比阿朗素領軍的車路士，在澳洲悉尼展開今夏頻繁的球會賽之旅，首擊將是今天傍晚鬥澳職西悉尼流浪者。兩軍實力有明顯差距，車路士不少星級主力仍有機會在今場落場，有力輕鬆取勝，打響季前賽頭炮。(7月28日17:45開賽，HOY76台直播)

車路士今夏周遊列國，先在澳洲悉尼鬥西悉尼流浪者及另一倫敦宿敵熱刺；然後便會來港，下周三在啟德鬥意甲傳統勁旅祖雲達斯，之後分別轉赴印尼及馬來西亞，分鬥AC米蘭及柔佛DT。藍戰士月中將返回主場鬥西甲皇家蘇斯達，才結束季前一連串球會賽，準備新季英超。

球隊由前皇家馬德里主帥沙比阿朗素領軍，今夏出訪澳洲及亞洲之旅名單，高爾彭馬、祖奧柏度、利安戴納及艾斯迪華奧等之前未有出戰世盃的球星，以及剛從阿特蘭大高價加盟的右閘馬高柏利斯查(Marco Palestra)，均榜上有名。