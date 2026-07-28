英超｜下周訪港 悉尼先暖身 車路士勢贏西悉響頭炮

新季由新帥沙比阿朗素領軍的車路士，在澳洲悉尼展開今夏頻繁的球會賽之旅，首擊將是今天傍晚鬥澳職西悉尼流浪者。兩軍實力有明顯差距，車路士不少星級主力仍有機會在今場落場，有力輕鬆取勝，打響季前賽頭炮。(7月28日17:45開賽，HOY76台直播)
車路士今夏周遊列國，先在澳洲悉尼鬥西悉尼流浪者及另一倫敦宿敵熱刺；然後便會來港，下周三在啟德鬥意甲傳統勁旅祖雲達斯，之後分別轉赴印尼及馬來西亞，分鬥AC米蘭及柔佛DT。藍戰士月中將返回主場鬥西甲皇家蘇斯達，才結束季前一連串球會賽，準備新季英超。
球隊由前皇家馬德里主帥沙比阿朗素領軍，今夏出訪澳洲及亞洲之旅名單，高爾彭馬、祖奧柏度、利安戴納及艾斯迪華奧等之前未有出戰世盃的球星，以及剛從阿特蘭大高價加盟的右閘馬高柏利斯查(Marco Palestra)，均榜上有名。
比諾傑坦斯獲留用
其中去年夏天由多蒙特加盟的21歲英格蘭翼鋒比諾傑坦斯(Bynoe-Gittens)，在賽前於悉尼公開操練時表示，新季已獲新帥保證留用：「他希望我保持正面，挑戰隊內球員，持續創造機會，並將自己發揮推到極致。」上季大部分時間受傷患困擾的比諾傑坦斯，早前在球會於倫敦的閉門比賽表現出色，今次遠征將有機會大顯身手，於新季跟包括天價來投的摩根羅渣士等攻擊好手，爭一席位。
對手西悉尼流浪者上季澳職常規賽包尾，實力有限，新季改由前FC悉尼主帥達利領軍；但中場大將、保加利亞國腳卡拉夫加盟港超球會理文外，一對箭頭巴巴路西斯、古奧與球星賴恩費沙等主力均已離隊。球隊早前澳洲盃鬥弱旅贏2比0過關，狀態只屬初起，今場硬撼車路士，只求輸少當贏。