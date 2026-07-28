派路因與俄羅斯博彩公司關係惹爭議　無緣競逐意大利主帥

前意大利國腳的派路（Andrea Pirlo），原本有傳是其中一位意大利國家隊新帥的主要競爭者，不過近期因為與俄羅斯的一家博彩公司的連繫，已無法再爭逐有關職位。 派路據報有機會成為意大利國家隊的新主教練，不過近日被意大利政客批評，他在去年10月起擔任俄羅斯博彩公司Fonbet的全球代言人，有關博彩公司被指涉及贊助參與俄烏戰爭的退役軍人，在俄羅斯舉辦體育活動，同時派路亦被指與親克里姆林宮的人物出席活動。在數小時後，有關事件在意大利足協引發危機，剛上任2個星期的技術總監保羅馬甸尼（Paolo Maldini）以及其顧問李安納度（Leonardo）計劃請辭。報道指，李安納度本身就是協助馬甸尼，為意大利物色新教練的負責人。

意大利行動黨的卡倫達（Carlo Calenda）表示：「任何在2022年之後為俄羅斯搖旗吶喊的人都不應該擔任國家公職。」歐洲議會的副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）在上周末指出，意大利足球確實需要在文化、道德以及管理上進行改革，但選擇派路卻是與此背道而馳。俄羅斯駐羅馬大使就支持派路，並指「縱使（派路）為世界的體育和意大利的形象，在全球作出貢獻，但在自己的國家，卻受到排斥。」 干地與文仙尼成為熱門人選 派路在周一（27日）於社交平台上回應：「在昨晚我得知道自己不再是意大利國家隊的候選人時，我覺得我有責任澄清一些事情。過去幾日，我懷着極大的苦澀，看着圍繞我名字的爭論越演越烈。」他解釋，這些是自己在作為阿聯酋球會杜拜聯教練時從事的工作，純粹是商業和體育性質，他指「給這種合作賦予政治意義，就等於把從未表達過、也不屬於我的信念強加在我身上。」意大利據報之前先後與哥迪奧拿（Pep Guardiola）及安察洛堤（Carlo Ancelotti）接觸，不過都未能成功而轉到派路，現在這支4屆世界盃冠軍，或將考慮干地（Antonio Conte）或文仙尼（Roberto Mancini）作為帶領球隊在16年後再入世界盃決賽周的掌舵人。