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體育
出版：2026-Jul-28 12:20
更新：2026-Jul-28 12:20

世界盃｜佛得角再有球員獲獎　卡比爾對阿根廷入球獲選最佳入球

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佛得角的西尼卡比爾為球隊追和阿根廷2:2的入球，獲選為最佳入球。(路透社)

世界盃神奇球隊的佛得角，在星期一（27日）再多一個殊榮。西尼卡比爾（Sidny Cabral）在對阿根廷加時追平的入球，獲選戴今屆賽事的最佳入球，令他們除了禾仙夏（Vozinha）被球迷票選為夢幻11人的守門員後，球隊再一個獎項。

剛在6月從葡超賓菲加轉投土耳其特拉布宗的卡比爾，在對阿根廷的32強比賽，卡加時階段在左路推入禁區，再彎過遠柱笠死阿根廷守門員的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），為佛得角一度追平2:2。卡比爾入球後更走上看台與女友擁抱以及找他的媽媽。他賽後表示：「在賽前我告訴我媽媽和女友，如果我入球，我就走去找她們。當我跑到過去，見到媽媽在哭了，她根本沒發現我在那裡。大家都忙着照顧她，因為我入球後她暈倒了。」

國際足協（FIFA）在早前在今屆308個入球中，挑選了12個入球讓球迷投票，並在星期一截止。卡比爾的入球，力壓烏茲別克蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）對剛果民主共和國笠入的一球，以及海地的伊斯多（Wilson Isidor）對摩洛哥攻入的一球。佛得角的門將禾仙夏在早前票選的夢幻11人中，力壓金手套的烏尼西蒙（Unai Simon）獲票選成為最佳門將。

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西尼卡比爾入球

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