NBA｜76人落實勒邦占士以底薪簽約2年　衝擊43年首個總冠軍

費城76人在星期一（27日），終於迎接勒邦占士（LeBron James）的加盟，並宣布這位NBA的準名人堂成員，將穿上76人的23號球衣，與安比（Joel Embiid）、麥斯（Tyrese Maxey）以及同樣新加盟的謝倫布朗（Jaylen Brown）一同為自由之城爭奪自1983年以來首個總冠軍。

費城與勒邦占士在星期一共同宣布，這位41歲老兵，與球隊簽下了2年老將的底薪800萬美元的合約。76人的總裁根斯（Mike Gansey）表示：「毫無疑問，勒邦是籃球史上最偉大的球員之一，他對這支球隊的影響將無法用語言來衡量。」勒邦占士就表示：「我相信我可以幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我非常興奮能夠激勵新的球迷，並最後一次開啟這段不可思議的旅程。」