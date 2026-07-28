NBA｜76人落實勒邦占士以底薪簽約2年　衝擊43年首個總冠軍

費城76人在星期一（27日），終於迎接勒邦占士（LeBron James）的加盟，並宣布這位NBA的準名人堂成員，將穿上76人的23號球衣，與安比（Joel Embiid）、麥斯（Tyrese Maxey）以及同樣新加盟的謝倫布朗（Jaylen Brown）一同為自由之城爭奪自1983年以來首個總冠軍。
費城與勒邦占士在星期一共同宣布，這位41歲老兵，與球隊簽下了2年老將的底薪800萬美元的合約。76人的總裁根斯（Mike Gansey）表示：「毫無疑問，勒邦是籃球史上最偉大的球員之一，他對這支球隊的影響將無法用語言來衡量。」勒邦占士就表示：「我相信我可以幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我非常興奮能夠激勵新的球迷，並最後一次開啟這段不可思議的旅程。」
76人對上一個總冠軍已經是1983年，當時甚至勒邦占士還未出生，球隊甚至自2001年之後，也從未在季後賽打入過第2圈。球隊目前擁有安比、麥斯及謝倫布朗的全明星級球員，再加入勒邦，球隊將要真正復興，球隊老闆Josh Harris表示：「我已急不及待想看到勒邦與謝倫布朗、安比、麥斯、艾治甘比（VJ Edgecombe）以及一眾有才華的球員，為費城送上一個總冠軍。76人在上個賽季取得45勝37負的戰績，在季後賽首圈不敵最終總冠軍的紐約人。
July 27, 2026