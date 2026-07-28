曼城部份世界盃國腳歸隊　國際米蘭周三赴港

英超的曼城預料在今晚（28日）出發來港，為星期六（8月1日）的香港足球盛會2026做準備。而球隊最新公布的相片指，加納國腳安東尼施美安（Antoine Semenyo）、荷蘭國腳雷恩達斯（Tijjani Reijnders）以及克羅地亞的加華度爾（Josko Gvardiol）已經返回球隊報到，估計他們有機會隨團來港。而對手的國際米蘭，就表示會遲一日，在星期三從德國出發。

雖然文化、體育及旅遊局局長羅淑佩表示無損觀賽意慾，不過艾寧夏蘭特（Erling Haaland）仍需要休假之下，曼城的叫座力當然有所下降。不過曼城在官方網頁上更新球隊的消息，當中今年初加盟的施美安，與荷蘭中場的雷恩達斯以及克羅地亞守將的加華度爾都已經返回球隊的基地訓練，意味他們會有機會隨隊東來。連同門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）以及落選英格蘭國家隊的菲爾科頓（Phil Foden），藍月亮戰力未受影響。而根據啟德體育園的資訊，曼城的沙雲奴（Savinho）以及阿根廷小將的艾捷維利（Claudio Echeverri）將會在星期四出席活動，意味二人也會隨團。