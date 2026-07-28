曼城部份世界盃國腳歸隊　國際米蘭周三赴港

英超的曼城預料在今晚（28日）出發來港，為星期六（8月1日）的香港足球盛會2026做準備。而球隊最新公布的相片指，加納國腳安東尼施美安（Antoine Semenyo）、荷蘭國腳雷恩達斯（Tijjani Reijnders）以及克羅地亞的加華度爾（Josko Gvardiol）已經返回球隊報到，估計他們有機會隨團來港。而對手的國際米蘭，就表示會遲一日，在星期三從德國出發。
雖然文化、體育及旅遊局局長羅淑佩表示無損觀賽意慾，不過艾寧夏蘭特（Erling Haaland）仍需要休假之下，曼城的叫座力當然有所下降。不過曼城在官方網頁上更新球隊的消息，當中今年初加盟的施美安，與荷蘭中場的雷恩達斯以及克羅地亞守將的加華度爾都已經返回球隊的基地訓練，意味他們會有機會隨隊東來。連同門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）以及落選英格蘭國家隊的菲爾科頓（Phil Foden），藍月亮戰力未受影響。而根據啟德體育園的資訊，曼城的沙雲奴（Savinho）以及阿根廷小將的艾捷維利（Claudio Echeverri）將會在星期四出席活動，意味二人也會隨團。
國際米蘭方面，球隊公布將在星期三從德國的集訓營出發來港，展開球隊香港及澳洲的行程。球隊在之前的友賽擊敗卡爾斯魯厄，法國中場的班捷文柏華特（Benjamin Pavard）、阿美尼亞國腳米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）以及意大利國腳的費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）都有上陣，連同之前歸隊的查漢奴古（Hakan Calhanoglu）、彼達蘇錫（Petar Sucic）以及安治邦尼（Ange-Yoan Bonny），球隊也有不少上屆意甲冠軍成員隨隊。
車路士多名世界盃國腳隨隊到澳洲
另外車路士已抵達澳洲準備友賽，之後會在下周來港與祖雲達斯交手。藍戰士在澳洲的人腳，包括厄瓜多爾的摩西斯卡些度（Moises Caicedo）及肯迪利派斯（Kendry Paez），荷蘭國腳的祖列爾哈圖（Jorrel Hato）與塞內加爾國腳的馬馬度沙亞（Mamadou Sarr）及尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）都在隊中。然而英格蘭的列斯占士（Reece James）、杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）、法國的馬路古斯圖（Malo Gusto）及阿根廷的安素費南迪斯（Enzo Fernandez）都會缺席。