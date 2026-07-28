轉會消息｜車路士欲添兩英格蘭老將　皇家馬德里逾億歐元簽科特迪瓦新星

英格蘭車路士在沙比阿朗素（Xabi Alonso）領軍下，似乎改變轉會市場的策略。有傳向兩支英超球會的賓福特及白禮頓埋手，希望爭取兩位英格蘭國腳級球員的佐敦軒達臣（Jordan Henderson）及韋碧克（Danny Welbeck）加盟。另外有傳皇家馬德里開出過億歐元簽入科特迪瓦國腳的恩迪奧文迪（Yan Diomande）。 據英國媒報道，藍戰士突然對兩位英格蘭的老將軒達臣及韋碧克感興趣。其中36歲的「神軒」賓福特只餘1年合約，但有傳球隊已願意讓他免費轉會，而35歲的韋碧克在今年3月與白禮頓續約至下季尾。報道指，車路士的擁有人之一艾格巴利（Behdad Eghbali）在4月時表示，意識到球隊缺乏具經驗的球員來帶領新簽入的年輕球員，因此在轉會市場轉向。不過車路士隊中仍有多位前鋒，除了祖奧柏度（Joao Pedro）將肯定獲得重用，其他如利安戴納（Liam Delap）、荷蘭前鋒伊美加（Emmanuel Emegha）、古爾奧（Marc Guiu）以及尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson），4人估計都會被藍戰士借走或出售。

史東斯或投意甲國際米蘭 至於車路士與阿仙奴都有興趣的另一位自由身英格蘭老將史東斯（John Stones），有傳已經與意甲冠軍的國際米蘭進入深入的談判。這位32歲中堅在今夏與曼城約滿後，獲得多間球會的青睞，當中包括車路士、阿仙奴及祖雲達斯，不過國米似乎會是最有機會的球會，並會為他開出2年的合約。 另外西甲的皇家馬德里仍不放棄以重金增兵，據報「銀河艦隊」預料以1.35億歐元包含其他條款，簽入RB萊比錫的科特迪瓦前鋒迪奧文迪。迪奧文迪是德甲上季的其中一位新星，為萊比錫取得12球及8次助攻。據ESPN報道，重馬預計在日內完成交易，當中固定轉會費為1.15億歐元至1.2億歐元。連同有關的附加條款，迪奧文迪的轉會費將超越皇馬從多蒙特簽入祖迪比寧咸（Jude Bellingham）以及從車路士簽入夏薩特（Eden Hazard）的轉會費。