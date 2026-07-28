劍擊世錦賽｜香港男子花劍隊僅負意大利仍創歷史佳績　張家朗：多謝港人支持

在機場亞洲博覽館舉行的劍擊世界錦標賽，主場之利的香港隊在男子花劍團體賽派出張家朗、蔡俊彥、何承謙及梁千雨，先後擊敗澳門、比利時、匈牙利及美國，在決賽對上世界第1的意大利，最終以44:45僅負對手得銀牌，但仍創下最佳世錦賽成績。蔡俊彥賽後表示「對唔住，多謝各位支持」，其隊友張家朗隨後以「唔好對唔住先」回應，並說「我哋係一個團隊，起碼為大家帶來一場精彩賽事。今日好開心，多謝香港人支持。」
香港隊在決賽面對意大利，先由張家朗對對世界第3的Guillaume Bianchi，張家朗先以5:4的分數為香港取得領先。之後由蔡俊彥鬥馬基(Filippo Macchi)，雙方各取5分，為港隊領先10:9。之後何承謙再以5:4贏Tommaso Marini，香港領先分數15:13。張家朗接第4棒對馬基，以5:2大勝，為香港一度拉開至20:15，加上何承謙再贏Bianchi，香港隊的分數領先至25:19。
▼劍擊世錦賽2026｜香港男子花劍隊不敵意大利▼
意大利最後一輪反勝香港隊奪冠
不過Marini之後為意大利以6:5擊敗蔡俊彥，分數追近至25:30。何承謙雖然之後又贏馬基，不過第8輪張家朗以5:7不敵Marini，意大利隊將分數追至36:40。最後一輪香港隊由蔡俊彥對Bianchi，Bianchi取得9分為意大利反勝45:44，贏得世錦賽冠軍。而香港取得亞軍，仍是港隊歷史上最佳的成續。
之前，世界排名第3的香港隊在32強以45:28淘汰澳門，16強再以同樣比數挫比利時。至八強家朗、蔡俊彥、何承謙及梁千雨都打出高水平，以45:37取勝。四強對美國雙方拉鋸多時，至最後出場蔡俊彥時一度被美國反超前。幸這名前世界冠軍心理質素好，助港隊以45:43殺入決賽。
羅淑佩讚隊伍展現堅毅鬥志
文化體育及旅遊局局長羅淑佩恭賀花劍隊在世界劍擊錦標賽男子團體花劍取得銀牌，提到隊伍在整個賽事表現出色，展現香港運動員的風采和堅毅鬥志，為他們奪得港隊史上第一面世錦賽團體銀牌感到驕傲。她期望中國香港劍擊隊繼續全力以赴，在9月舉行的第二十屆亞運會上再創佳績。