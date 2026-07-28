劍擊世錦賽｜香港男子花劍隊僅負意大利仍創歷史佳績　張家朗：多謝港人支持

在機場亞洲博覽館舉行的劍擊世界錦標賽，主場之利的香港隊在男子花劍團體賽派出張家朗、蔡俊彥、何承謙及梁千雨，先後擊敗澳門、比利時、匈牙利及美國，在決賽對上世界第1的意大利，最終以44:45僅負對手得銀牌，但仍創下最佳世錦賽成績。蔡俊彥賽後表示「對唔住，多謝各位支持」，其隊友張家朗隨後以「唔好對唔住先」回應，並說「我哋係一個團隊，起碼為大家帶來一場精彩賽事。今日好開心，多謝香港人支持。」

香港隊在決賽面對意大利，先由張家朗對對世界第3的Guillaume Bianchi，張家朗先以5:4的分數為香港取得領先。之後由蔡俊彥鬥馬基(Filippo Macchi)，雙方各取5分，為港隊領先10:9。之後何承謙再以5:4贏Tommaso Marini，香港領先分數15:13。張家朗接第4棒對馬基，以5:2大勝，為香港一度拉開至20:15，加上何承謙再贏Bianchi，香港隊的分數領先至25:19。