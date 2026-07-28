維港泳2026｜11月15日舉行　7.29早上起接受報名 (附連結)

由泳總主辦的「維港泳2026」將於11月15日早上舉行，參賽名額為4,000個，由7月29日上午11時起接受網上報名，至8月27日晚上11時59分截止。今屆賽事保留深受歡迎的「隊制報名」參賽安排，鼓勵泳手與親朋好友組隊。
水試分3個日期
今年維港泳繼續分為「競賽組」和「優悠組」兩個參賽組別，參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，全長約1公里。「優悠組」繼續設有「隊制報名」安排，無論是本地抑或海外泳手，均可與最多另外3名泳手組隊，並以「隊制」形式報名及進行抽籤。中籤隊伍的所有成員將會被錄取，並安排在相同時段下水，讓泳手可與至親好友一同暢游維港，成就美好的共同回憶。大會將因應參加者及其隊員(如適用)所提交成績或在9月13日、9月19日或9月20日的水試表現而安排下水時段，以較慢者之成績為準。
泳總會長王敏超表示：「自 2011 年復辦以來，維港泳在過去 15 年間已發展成為香港具代表性的體育盛事，每年均吸引無數本地游泳愛好者及海外頂尖泳手熱切參與。維港泳不僅是一場高水平的競技賽事，更是香港獨特運動文化的展現，同時也是推動全民運動與凝聚社區力量的重要平台。適逢今年迎來香港渡海泳 120 周年的歷史性時刻，承載著逾一世紀的光輝歷程，我們熱切期待更多游泳愛好者一同共襄盛舉，親身體驗在維港暢泳的無窮魅力。」
維港泳2026將於7月29日(星期三)上午11時起接受網上報名，截止時間為8月27日(星期四)晚上11時59分。所有參賽者必須符合大會的取錄資格方可參賽，有關賽事詳情、參賽資格及報名事宜，可瀏覽大會網頁。
▼維港泳2026資料▼
比賽日期及時間︰2026年11月15日(星期日)上午7時30分
網上報名日期︰2026年7月29日(星期三)上午11時至8月27日(星期四)晚上11時59分
水試名單公布日期
2026年9月7日(星期一)上午11時
水試日期及地點
2026年9月13日(星期日)：中山紀念公園游泳池
2026年9月19日(星期六)：中山紀念公園游泳池
2026年9月20日(星期日)：九龍仔游泳池
水試結果公布日期
2026年9月24日(星期四)上午11時
優悠組抽籤結果公布日期(獲參賽名單及後補名單)
2026年9月30日(星期三)上午11時