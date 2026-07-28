維港泳2026｜11月15日舉行　7.29早上起接受報名 (附連結)

由泳總主辦的「維港泳2026」將於11月15日早上舉行，參賽名額為4,000個，由7月29日上午11時起接受網上報名，至8月27日晚上11時59分截止。今屆賽事保留深受歡迎的「隊制報名」參賽安排，鼓勵泳手與親朋好友組隊。

水試分3個日期

今年維港泳繼續分為「競賽組」和「優悠組」兩個參賽組別，參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，全長約1公里。「優悠組」繼續設有「隊制報名」安排，無論是本地抑或海外泳手，均可與最多另外3名泳手組隊，並以「隊制」形式報名及進行抽籤。中籤隊伍的所有成員將會被錄取，並安排在相同時段下水，讓泳手可與至親好友一同暢游維港，成就美好的共同回憶。大會將因應參加者及其隊員(如適用)所提交成績或在9月13日、9月19日或9月20日的水試表現而安排下水時段，以較慢者之成績為準。