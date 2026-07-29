多蒙特東瀛之旅 率先戰櫻花

上季德甲亞軍的多蒙特早前已抵日本展開季前訓練，周三黃昏先作客日職好手大阪櫻花，進行在東瀛的首場球會賽；以兩隊沒有包袱心態下作賽，隨時歷史重演，入球不會少。(7月29日18:00開賽，Now 638台直播)
多蒙特今次日本之旅會踢2場球會賽，除了對大阪櫻花外，周六會出訪另一日職隊伍FC東京。「蜜蜂兵團」之後還會在酋長盃作客阿仙奴，以及返主場約戰意甲羅馬，全力備戰新一季首場正式比賽，德超盃對拜仁慕尼黑。
山本天翔擁半個主場之利
奧地利中場國腳沙比薩(Sabitzer)正在休假，未有隨隊到日本，但包括英格蘭中場祖比比寧咸(Jobe Bellingham)、上季球隊首席射手、畿內亞箭頭古拉斯(Guirassy)及葡萄牙前鋒法比奧施華；還有今夏加盟的日本年輕中場山本天翔回歸日本獻技，多蒙特陣容尚算完整。
德甲下月底才開鑼，但教練尼高高華(Niko Kovac)仍希望透過實戰，提升各戰將狀態；「蜜蜂兵團」早前季前球會賽鬥國內低組別的奧柏侯遜及杜塞爾多夫，入得失得，今場也會放開來踢，落場球員博取新季正選一席，將在今夏施展渾身解數。
大阪櫻花上季在日本百年構想聯賽，勇奪季軍，證明有一定實力，上季首席射手櫻川所羅門仍在陣中；還有今場將會倒戈的香川真司壓陣，這位37歲的老將曾兩度效力多蒙特多年，在德甲共上陣148場入41球，今場勢成焦點。
事實上，兩隊於2024年曾經在季前球賽會交手，多蒙特當時以3比2勝出；比賽早段已連陷對手三城，及後放鬆下被對手回敬兩球。雙方今場心態同樣以練兵為主，預計不乏對攻入波鏡頭。
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