多蒙特東瀛之旅 率先戰櫻花

上季德甲亞軍的多蒙特早前已抵日本展開季前訓練，周三黃昏先作客日職好手大阪櫻花，進行在東瀛的首場球會賽；以兩隊沒有包袱心態下作賽，隨時歷史重演，入球不會少。(7月29日18:00開賽，Now 638台直播)

多蒙特今次日本之旅會踢2場球會賽，除了對大阪櫻花外，周六會出訪另一日職隊伍FC東京。「蜜蜂兵團」之後還會在酋長盃作客阿仙奴，以及返主場約戰意甲羅馬，全力備戰新一季首場正式比賽，德超盃對拜仁慕尼黑。

山本天翔擁半個主場之利

奧地利中場國腳沙比薩(Sabitzer)正在休假，未有隨隊到日本，但包括英格蘭中場祖比比寧咸(Jobe Bellingham)、上季球隊首席射手、畿內亞箭頭古拉斯(Guirassy)及葡萄牙前鋒法比奧施華；還有今夏加盟的日本年輕中場山本天翔回歸日本獻技，多蒙特陣容尚算完整。