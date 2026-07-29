主帥崇尚進攻足球 熱刺「大」鬥FC悉尼

馬不停蹄由新西蘭轉戰澳洲的英超球會熱刺，周三黃昏將作客FC悉尼，進行季前第二場正式熱身賽，預料這支新季決心重振雄風的倫敦球會，今場會陸續讓一眾隨隊主力，多增出場時間磨練狀態；遇上攻力不俗的主隊，有機會開入球騷娛眾。(7月29日17:45開賽，HOY76台直播)

熱刺上仗作客新西蘭鬥奧克蘭FC，憑年輕箭頭史卡列特(Scarlett)及後備出場的鋒將李察利臣(Richarlison)各入1球，輕鬆贏2比0，打響正式季前賽頭炮。主帥迪沙比(De Zerbi)先以大部分年輕球員先出場，並以中場小將艾查格雷(Archie Gray)為隊長；下半場初段陸續換入一隊成員出場，結果由馬菲斯泰爾(Mathys Tel)助攻予李察利臣拉開比分，預計一眾好手在未來兩場於悉尼比賽，包括下場鬥車路士，陸續登場一試身手。