主帥崇尚進攻足球 熱刺「大」鬥FC悉尼

馬不停蹄由新西蘭轉戰澳洲的英超球會熱刺，周三黃昏將作客FC悉尼，進行季前第二場正式熱身賽，預料這支新季決心重振雄風的倫敦球會，今場會陸續讓一眾隨隊主力，多增出場時間磨練狀態；遇上攻力不俗的主隊，有機會開入球騷娛眾。(7月29日17:45開賽，HOY76台直播)
熱刺上仗作客新西蘭鬥奧克蘭FC，憑年輕箭頭史卡列特(Scarlett)及後備出場的鋒將李察利臣(Richarlison)各入1球，輕鬆贏2比0，打響正式季前賽頭炮。主帥迪沙比(De Zerbi)先以大部分年輕球員先出場，並以中場小將艾查格雷(Archie Gray)為隊長；下半場初段陸續換入一隊成員出場，結果由馬菲斯泰爾(Mathys Tel)助攻予李察利臣拉開比分，預計一眾好手在未來兩場於悉尼比賽，包括下場鬥車路士，陸續登場一試身手。
東拿利羅拔臣或首度亮相
新兵中，轉會費高達1億英鎊(約10.5億港元)來投的意大利中場辛度東拿利(Sandro Tonali)，以及免費過檔的蘇格蘭左閘安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)等新兵上仗未有出場。另外舊將荷蘭中堅雲迪雲(van de Ven)，在悉尼接受訪問指球隊經歷不可接受的一季後，展現新的野心，並大讚主帥的主攻足球，似暗踩上季其中一位前帥法蘭克(Frank)踢法沉悶。迪沙比在上季尾臨危受命，助熱刺護級成功，球隊今夏大灑金錢，淨支出暫時是英超最多。
雲迪雲暗踩前任主帥法蘭克
這位正跟會方傾談續新約的25歲守將說：「跟上季比較，將會截然不同，我們會多用皮球，踢出令球迷享受的進攻足球。他(迪沙比)帶來很多正能量，從季前賽開始，我們有時間將他的足球理念帶入球隊。」
今場對手FC悉尼，上屆澳職季後賽功敗垂成，決賽不敵奧克蘭FC飲恨，今季續由主帥基斯洛保(Kisnorbo)領軍，簽入浦和紅鑽翼鋒關根貴大、珀斯光輝射手加比爾普波域(Gabriel Popovic)增強實力；二人在早前澳洲盃32強亦有後備出場，而年輕中場泰亞高昆達(Tiago Quintal)同場擔正連中三元，助球隊大捷過關。FC悉尼今場在地頭招呼英超勁旅，將以爭取入球為目標向主場球迷交代，預料入球不會少。
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