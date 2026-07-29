施丹上任法國教練領軍爭下屆世界盃 崇尚進攻與迪甘斯風格不同

法國傳奇球星施丹（Zinedine Zidane）多年來欲執教國家隊的夙願，在昨日（28日）實現。法國足總宣布，任命這位前國家隊隊長兼世界盃冠軍功臣接替迪甘斯（Didier Deschamps），雙方簽下一紙為期4年的合約。

法國隊剛在世界盃獲第4名，迪甘斯執教法國的告別戰，於季軍戰以4:6不敵英格蘭。「我本來可接下其他為期3年的教練職位工作。但迪甘斯於2025年1月決定離任後，我就想成為繼任者。法國國家隊是我唯一的目標，」施丹接受記者採訪時表示：「我一直以來都是以未來總教練的視角在關注這支球隊。是此前不願接任球會帥位的原因。在離開皇馬之後，我唯一想做的事就是執掌法國隊兵符。我花了四五年的時間等待，今天我很激動，雖然表面上看不出來，但我內心無比亢奮，感到非常幸福。」

9月歐國聯首領軍 現年54歲的施丹在2014年起於皇馬B隊開展教練生涯，至2016年起上任皇馬一隊主帥，執教C朗拿度、賓施馬等連贏3屆歐聯及在2017及2020年兩奪西甲。預計將在9月26日歐洲國家聯賽作客土耳其首度以主教練身分領軍法國。