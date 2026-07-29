曼城周六啟德鬥國米公布訪港名單　夏蘭特洛迪缺陣6世盃國腳領銜

香港足球盛會8月1日在啟德主場館舉行，曼城對國際米蘭。曼城最新公布的名單，今次亞洲之行至少有28名球員隨隊出征，包括高華錫、加華度爾、雷恩達斯、安東尼施美安、胡辛洛夫、艾洛利6名未能在世界盃更進一步並在休假後歸隊，連同基安盧基當拿隆馬、菲爾科頓、歷高干沙利斯及沙雲奴等無緣參加世界盃的球星都會訪港。(曼城fb)

香港足球盛會將於8月1日及8月5日在啟德主場館舉行，分別上演曼城對國際米蘭及車路士對祖雲達斯。曼城公布28人亞洲之行大名單，隨國家隊打入世界盃八強的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）、洛迪卡斯簡迪（Rodri）、卓基（Rayan Cherki）等球星不會隨隊訪港；不過，安東尼施美安（Antoine Semenyo）、胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）等6位有份出戰今夏世界盃的球星，連同基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）、菲爾科頓（Phil Foden）等一隊成員均列大名單。曼城亦補充，部分打入世界盃16強的球星會參加亞洲之行，但不會於28日隨隊出發。

根據曼城最新公布的名單，今次亞洲之行至少有28名球員隨隊出征，大部分為上賽季主力球員，包括高華錫（Mateo Kovacic）、加華度爾（Josko Gvardiol）、雷恩達斯（Tijjani Reijnders）、安東尼施美安、胡辛洛夫、艾洛利（Rayan Ait-Nouri）6名未能在世界盃更進一步並在休假後歸隊，連同當拿隆馬、菲爾科頓、歷高干沙利斯（Nico Gonzalez）及沙雲奴（Savinho）等無緣參加世界盃的球星都會訪港。

多位隨國家隊打入世界盃16強的球星將缺陣，包括挪威射手夏蘭特、法國中場卓基、葡萄牙後衛魯賓戴亞斯（Ruben Dias）、英格蘭中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）及左閘尼高奧萊利（Nico O'Reilly）及世界盃金球獎得主洛迪等。另外，上賽季被外借的基亞利殊（Jack Grealish）亦沒出現大名單。