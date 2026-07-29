GARMIN RUN香港站12月20日沙田開跑　JFRT陪你踏上賽道（附報名連結）

Garmin 主辦、沙田體育會聯合主辦的「2026 Garmin Run 馬拉松系列賽 ─ 香港站」，將於今年12月20日載譽歸來。今年 Garmin Run 馬拉松系列賽全面升級，由亞洲級別賽事首度擴展為全球盛事，版圖跨足亞洲及美國共13大城市。本屆香港站賽事設有21公里與10公里個人組，以及3公里活力跑（個人組及家庭組），總參賽名額増加至3,500個，其中21公里及10公里賽事已申請成為中國香港田徑總會（田總）認可賽事。賽事於7月29日中午12時正接受網上報名。為回饋跑手支持，大會更再度推出 Forerunner 系列跑錶連賽事名額的限定優惠，名額先到先得，額滿即止。

21公里組至大埔大王爺廟附近調頭

今年度「2026 Garmin Run 馬拉松系列賽 ─ 香港站」，起點、終點均設於沙田運動場：21公里個人組路線經城門河畔、大學站及白石角海濱公園，至大埔大王爺廟附近調頭折返到終點；10公里個人組賽事繞城門河畔兩岸進行；而3公里活力跑則沿城門河畔跑至沙田馬場附近折返。

今屆賽事特別邀請 JFRT 跑步公會引爆賽事熱潮，與跑者們一同在賽道上熱血起步，陪伴大家揮灑汗水。