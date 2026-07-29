Now TV再奪三季英超足總盃獨播權 至2030/31賽季

NowTV 宣布再度奪得英格蘭超級足球聯賽（英超）及英格蘭足總盃（足總盃）三個賽季的獨家播放權，由現時直至2030/31未來五個賽季。(路透社)

Now TV將繼續直播每季全部 380 場英超賽事，指定賽事以4K播放。今年11月，Now TV 亦會由第一圈開始，直播 2026/27 賽季的足總盃精選賽事。球迷可透過Now TV 機頂盒或 Now TV 應用程式於相容的智能電視、手機或平板電腦收看賽事直播，及以最多三個裝置，在任何地方透過視像串流方式同步觀賞賽事。觀眾亦可利用 Now TV 的自選點播服務重溫賽事。

Now TV 宣布再度奪得英格蘭超級足球聯賽（英超）及英格蘭足總盃（足總盃）三個賽季的獨家播放權，由現時直至2030/31未來五個賽季。

Now TV 亦計劃在近日的升級基礎上，進一步將早前推出的「AI波友」相關功能應用到英超直播，包括 AI 賽事分析及個人化觀看賽程建議，並配合低時延串流，為球迷打造更個人化及更具互動性的的觀賽體驗。

香港電訊個人業務市務及收費電視董事總經理蔡煒健表示，很高興能提早鎖定未來多三個賽季的英超及足總盃播映權，將繼續以人工智能等最新科技提升體育廣播水平，為觀眾帶來更個人化及互動的觀賞體驗。英格蘭超級足球聯賽首席媒體官Paul Molnar表示，香港一直是英超非常重要的市場，期待繼續與 Now TV 緊密合作，並同時推動英超在香港的發展。