世界盃｜恩芬天奴欲出售賽事商業股權　惹歐洲足協狠批越界

英國《金融時報》與《泰晤士報》報道，恩芬天奴計劃成立一間子公司FIFA前進集團（FFE），負責營運FIFA旗下的比賽，包括尋找贊助等。FIFA雖然會在有關公司擁有大部份的股權，但餘下將會出售。不過有關計劃需要得到FIFA內的211個會員投票通過。而國際足協表示，全新投資策略基金「Thrive Eternal」會協助帶領FFE的投資，據報有關基金的擁有公司，與美國總統特朗普（Donald Trump）有關聯。

UEFA：足 球不是國際足協可以出賣

恩芬天奴指，每一個成員國都會從足球創造的財富中獲益：「這比賽的一些部份，已經將受歡迎程度轉化為巨大的商業價值。我們為這種成功感到高興，並希望它能繼續下去，因為它提升了整個比賽的水平。我們的職責是確保足球界的其他領域也能隨着發展。國際足協存在的意義是支持世界各地可持續、包容性的發展。」

然而歐洲足協（UEFA）以及英國新首相的貝安德（Andy Burnham）都批評FIFA，UEFA指有關的計劃已「越界」，他們批評：「歐洲足協對事件極為重視。每個國家的足協也應該如此。每個關心足球運動未來的相關人士都應該如此。足球的靈魂和管理並非可以交易的資產。尤其是在經濟利益完全不透明的情況下。我們都不是足球的擁有人。足球也不是國際足協可以出賣的。」英國首相貝安德就批評恩芬天奴的計劃旨在「出售」FIFA。