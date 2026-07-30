英超｜新特蘭拍跳「大」戰列斯聯

兩支上屆齊齊存活英超的升班馬，新特蘭及列斯聯繼續在美國練兵，並於周五早上在美職紐約紅牛主場交鋒；以兩隊上仗球會賽排陣頗具誠意，今場交手會是鬥攻格。(7月31日07:30開賽)

英超升班馬近年際遇平平，大事擴軍卻未必保證守住英超一席位，但上屆3支升班馬，最終只有般尼再做升降機；「黑貓」新特蘭神勇奪取第7名，取得近五十多年來首次躋身來屆歐洲賽資格，並直入歐霸分組賽，而列斯聯下半季發力護級成功，並以第14名完成。

兩隊去年夏天全力掃貨擴軍，但列斯聯今夏暫時只落實重金簽入薩斯索羅的波斯尼亞國腳中堅梅哈利莫域(Muharemovic)；以及上仗鬥域斯咸時已有落場、從富咸免費來投的中場好手哈利威爾遜(Harry Wilson)。「黑貓」暫時較矚目收購，只是免費由里爾簽入比利時老牌國腳翼衛梅尼亞(Meunier)。