英超｜新特蘭拍跳「大」戰列斯聯

兩支上屆齊齊存活英超的升班馬，新特蘭及列斯聯繼續在美國練兵，並於周五早上在美職紐約紅牛主場交鋒；以兩隊上仗球會賽排陣頗具誠意，今場交手會是鬥攻格。(7月31日07:30開賽)
英超升班馬近年際遇平平，大事擴軍卻未必保證守住英超一席位，但上屆3支升班馬，最終只有般尼再做升降機；「黑貓」新特蘭神勇奪取第7名，取得近五十多年來首次躋身來屆歐洲賽資格，並直入歐霸分組賽，而列斯聯下半季發力護級成功，並以第14名完成。
兩隊去年夏天全力掃貨擴軍，但列斯聯今夏暫時只落實重金簽入薩斯索羅的波斯尼亞國腳中堅梅哈利莫域(Muharemovic)；以及上仗鬥域斯咸時已有落場、從富咸免費來投的中場好手哈利威爾遜(Harry Wilson)。「黑貓」暫時較矚目收購，只是免費由里爾簽入比利時老牌國腳翼衛梅尼亞(Meunier)。
新特蘭上仗在美職拿舒維爾球場鬥利物浦，上半場排出較強陣容，隊長中堅丹尼爾波拉特(Daniel Ballard)、中場基斯列治(Chris Rigg)、安素拿菲爾(Enzo Le Fee)及箭頭威爾遜伊斯多(Wilson Isidor)粉墨登場；結果下半場一度反先2比1下，最終調入大量副選輸2比4。
列斯聯則在佛羅里達鬥英冠域斯咸，一眾上屆英超主力各踢半場，並由箭頭祖爾派路爾(Joe Piroe)及中場桑恩朗達夫(Sean Longstaff)上半場各入一球；下半場換入另一射手盧卡斯尼美查(Lukas Nmecha)及中場田中碧等，反而再無進帳，輸2比3。
沙加去留左右新特蘭大局
由於盛傳瑞士國腳格列沙加(Granit Xhaka)或會離隊，新特蘭主帥列比斯(Le Bris)暫時重用安素拿菲爾在中場連繫攻守，上仗上半場強陣出場時，隊型較佳；列斯聯則上、下半場出場人腳平均，頗具競爭力。以兩隊近年對賽勢均力敵，今場有望在美國再開入球騷中娛眾，收練兵之效。
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