英超｜曼城抵港 明天公開操練 多位星級國腳壓陣訪亞

曼城以香港作為季前亞洲之旅首站，周五晚率先在啟德主場館進行的公開訓練，正好滿足藍月球迷「追星」之心。曼城亞洲行大軍由新帥馬利斯卡(Maresca)領軍抵港，隊中仍不乏國腳主力成員，包括上季中加盟的加納國腳安東尼施美安(Antoine Semenyo)、3位早前同球會續新約的主力菲爾科頓(Phil Foden)、卡胡辛洛夫(Khusanov)及加華度爾(Gvardiol)，還有克羅地亞國腳高華錫(Kovacic)、荷蘭中場雷恩達斯(Reijnders)，以及把守最後一關的意大利鋼門基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)，加上西班牙防中歷高干沙利斯(Nico Gonzalez)，戰力依然強橫。

沙雲奴有離心

巴西翼鋒沙雲奴(Savinho)雖然傳出要求今夏轉會，但依然在隨行名單中，反而二號守門員、英格蘭國腳查福特(Trafford)沒有訪港，主因是預計會被列斯聯以破紀錄的4,000萬英鎊轉會費羅致。始終在基安盧基當拿隆馬穩佔正選一席，藍月出售查福特換來一筆可觀收入，對方又可以多增出場機會，一舉兩得。

曼城是上屆英足盃及英聯盃「雙料冠軍」，英超爭標路途上亦與阿仙奴鬥到最後，屈居亞軍，但藍月近6季仍4奪英超冠軍。新帥馬利斯卡接替哥迪奧拿(Guardiola)，首度領軍便於香港亮相，港迷有望提前了解其領軍風格。事實上，這位意大利教頭對藍月甚為熟悉，畢竟他是球隊2022/23年度球季，榮膺「三冠王」的助教，部分球員仍在現今陣容。