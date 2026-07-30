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體育
出版：2026-Jul-30 13:57
更新：2026-Jul-30 13:57

網球｜黃澤林爆冷勇挫頭號種子列赫加　世界排名有望迫近前百

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黃澤林在洛斯卡沃斯公開賽爆冷擊敗世界排名12的列赫加。(ATP影片截圖)

在美國參與洛斯卡沃斯公開賽的香港球手黃澤林，在次圈以盤數2:1反勝世界排名12，賽事頭號種子球手的列赫加，令他在下一輪的世界排名，最起碼會升至102位的新高。

黃澤林世界排名最少升至102位

過去黃澤林都打入過巡迴賽的250分賽事八強，包括香港公開賽。在今場面對的是頭號種子，捷克的列赫加在溫布頓的第4圈出局後，相隨個多月才再比賽。在比較潮濕的天氣下，首盤列赫加以局數6:1領先。然而第2盤出現逆轉，黃澤林以局數6:3追平盤數1:1。決勝的第3盤，黃澤林打出一記「Ace」，以局數6:4再下一城，盤數以2:1逆轉世界排名12的列赫加，也是他生涯暫時最大的勝利。

黃澤林在賽後表示：「整場比賽都很接近，在第1盤去得很快，我沒預計過第2盤可以反勝。我只是努力堅持下去，繼續相信自己，因為我很少參加這些大型比賽。他是世界其中一位頂級球手，他打得很好，他的回擊很清脆，我看過他很多比賽，對上包括仙拿（Jannik Sinner）等頂級球手。能和這樣的球手在場上比賽真的很開心和期待，能取得這成績，我對今日自己的表現很自豪。」黃澤林八強會對美國的卜斯比（Jenson Brooksby），對手世界排名77位。

Coleman黃澤林在IG Story分享晉級喜悅 黃澤林爆冷勇挫頭號種子列赫加，賽後接受訪問時展現笑容 黃澤林爆冷勇挫頭號種子列赫加，賽後接受訪問時展現笑容

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