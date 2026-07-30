網球｜黃澤林爆冷勇挫頭號種子列赫加　世界排名有望迫近前百

在美國參與洛斯卡沃斯公開賽的香港球手黃澤林，在次圈以盤數2:1反勝世界排名12，賽事頭號種子球手的列赫加，令他在下一輪的世界排名，最起碼會升至102位的新高。

黃澤林世界排名最少升至102位

過去黃澤林都打入過巡迴賽的250分賽事八強，包括香港公開賽。在今場面對的是頭號種子，捷克的列赫加在溫布頓的第4圈出局後，相隨個多月才再比賽。在比較潮濕的天氣下，首盤列赫加以局數6:1領先。然而第2盤出現逆轉，黃澤林以局數6:3追平盤數1:1。決勝的第3盤，黃澤林打出一記「Ace」，以局數6:4再下一城，盤數以2:1逆轉世界排名12的列赫加，也是他生涯暫時最大的勝利。