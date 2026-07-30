安察洛堤解釋拒絕意大利國家隊原因　文仙尼為上一次失敗致歉

意大利足協在經過一星期亂局後，宣布由文仙尼（Roberto Mancini）重掌國家隊帥印，而雲尼亞里（Claudio Ranieri）會出任足協的技術總監。意大利教頭的安察洛堤（Carlo Ancelotti）據報拒絕了國家隊的邀請，他接受媒體訪問解釋自己承辦帶領巴西隊在先。而文仙尼在記者會在自己上一任時的失敗道歉。

安察洛堤在星期三（29日）接受ESPN的訪問，他表示：「這不是合約的問題，這不是原因。這是因為我承諾了巴西足協及這個國家，因為這個國家在第一年來就溫暖地歡迎我，我想留在這裡。我想感謝意大利足協，但我想留低，因為在一個如此熱情地歡迎我的國家，在一個給予我工作機會的機構裡工作，是正確而公平的。」對於巴西在世界盃的表現，安察洛堤表示：「世界盃的成績並不好，讓所有人失望，我們也很傷心。不過我們需要一邊回顧以前，也要一邊放眼未來，因為這裡的下一代球員，這國家有很多具天賦的球員，我們可以建立一個正面的未來。」