西甲｜華歷簡奴球場指有退伍軍人症風險　被吊銷舉辦賽事資格

西甲球隊華歷簡奴在距離開季3星期，突然「無家可歸」。球隊的主場因為健康隱患，被馬德里政府吊銷舉辦場地的許可，球隊新賽季無法使用巴列卡斯球場作為比賽場地。

馬德里政府指巴列卡斯球場有嚴重的健康以及安全風險，吊銷球場主辦比賽的牌照。根據馬德里政府的報告，球場的垃圾、廢料以及積水等的問題，令球場有爆發退伍軍人症的風險，因此即時取消球場作為主場館的許可。馬德里地區的體育部長在星期二（28日）批評，球會沒有做好管理以及提交球場的水質報告。