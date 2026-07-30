西甲｜華歷簡奴球場指有退伍軍人症風險　被吊銷舉辦賽事資格

西甲球隊華歷簡奴在距離開季3星期，突然「無家可歸」。球隊的主場因為健康隱患，被馬德里政府吊銷舉辦場地的許可，球隊新賽季無法使用巴列卡斯球場作為比賽場地。
馬德里政府指巴列卡斯球場有嚴重的健康以及安全風險，吊銷球場主辦比賽的牌照。根據馬德里政府的報告，球場的垃圾、廢料以及積水等的問題，令球場有爆發退伍軍人症的風險，因此即時取消球場作為主場館的許可。馬德里地區的體育部長在星期二（28日）批評，球會沒有做好管理以及提交球場的水質報告。
球場需時進行改善工程
該部長表示已立即對球場展開改善工程，不過需要2至6個月。同時他批評未能與華歷簡奴的主席聯絡，並指球會一直被球迷及球員批評設施惡劣和未有對球場加入現代化設施。西班牙足協上個球季已公開一封由球員所寫的投訴信，指球場不適合比賽，並缺乏熱水設備。華歷簡奴上季曾因為主場設備問題，被迫改到鄰居雷加利斯的主場對馬德里體育會。
雖然球場設備落後，不過華歷簡奴去季仍打入歐協聯決賽，最終獲得亞軍。而球隊是西甲唯一沒有網上售票系統的球會，令球迷往往需要在場外輪候數小時買票。馬德里的地方政府在上月計劃進行2年的改建工程，將球場的座位增至18,500人，球隊上星期開始新賽季的季票銷售，而球隊表示，雖然無法在原本主場比賽，但會安排球迷在類似位置的座位觀賽。華歷簡奴新賽季首仗主埂8月20日對艾拉維斯。