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體育
出版：2026-Jul-30 22:07
更新：2026-Jul-30 22:07

曼城維港旁發布作客球衣　科頓等3名球員冒雨出席

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菲爾科頓現身球衣發布會。(《am730》記者攝)

英超球隊曼城將在星期六（8月1日），在啟德主場館與國際米蘭進行表演賽。球隊今日（7月30日）傍晚在紅磡新海濱舉行作客球衣發布會，主場的菲爾科頓（Phil Foden）與烏茲別克國腳卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）以及小將的賴恩麥艾度（Ryan McAidoo）出席。雖然有大批球迷到場，不過3位球員未有與球迷簽名就離開，引起部份球迷的不滿。

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曼城在周三已抵達香港，有不少球迷近日都在酒店守候，有部份球迷成功索取到簽名。在今日傍晚，藍月亮在紅磡的海濱舉行戶外的作客球衣發布。球隊先派出了名宿的前英格蘭門將卡臣（Scott Carson）代表出席，他之後與球迷簽名互動。其後3位球員，科頓、卡胡辛洛夫及麥艾度到場，並展示新季的作客球衣。球員之後到躉船搭成的小球場與一些青年球員互動。

球員未留下簽名引起不滿

雖然主辦贊助商包起整個海濱，邀請球迷到場，擺放了足總盃及聯賽盃的獎盃供球迷拍照，並有新球衣銷售。不過有球迷就不滿3位球員少與球迷互動。在整個活動中，曼城球員有將幾個簽名的足球拋給球迷，並感謝球迷到場。但是在入場與離場，未如卡臣一樣走到球迷前合照或簽名。而球員到躉船時，球迷也看不到他們的活動。在社交平台上有球迷指球員未有留下來，更有人拍打球員坐的小巴。藍月亮明日會在啟德進行公開操練，星期六與國米展開比賽。

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