葡荷分演超級盃 波圖燕豪芬出擊

踏入8月，歐洲主要聯賽密鑼緊鼓，前哨戰多數以上屆聯賽冠軍鬥盃賽盟主，揭開序幕；其中葡超盃及荷超盃在本月率先打頭陣，波圖及燕豪芬分途出擊，力爭先聲奪人。
葡超班霸波圖失落3季聯賽冠軍後，上季由前阿積士主帥，意大利教頭法利奧利(Farioli)領軍再顯霸氣，差不多以由頭帶到尾姿態，最終以6分優勢封王，並粉碎士砵亭的衛冕夢。
波圖骨幹實而不華
波圖入球能力平均，守力極穩。雖然首席射手、西班牙箭頭奧摩羅迪安(Samu)正在養傷，而老牌射手盧克迪莊(Luuk de Jong)約滿離隊，但上仗球會賽打敗阿士東維拉時入波的威廉高美斯(William Gomes)及比比伊度亞度(Pepi Eduardo)，可獨當一面；加上成功從阿仙奴買斷上季已借用的中堅積及基奧柯(Jakub Kiwior)，亦從飛燕諾引入國腳中場黃仁範，實力完整。
今場對手杜連斯上季葡盃加時氣走士砵亭封王，但卻在升降班附加賽失手，無法殺上葡超。球隊今季人腳變動頗大，周六深夜硬撼班霸難望偷雞。(8月2日03:15開賽)
至於荷甲下周開鑼前，周日深夜亦先演告魯夫盾(荷超盃)，由上屆聯賽冠軍燕豪芬鬥荷盃盟主阿爾克馬爾。燕豪芬上屆以近乎無敵姿態，封王荷甲，今夏暫時最重要收購正是簽入今場對手的中場主力，上屆荷甲攻入11球及6助攻的米南斯(Mijnans)，但卻被德甲班霸拜仁撬走隊中王牌射手、摩洛哥國腳沙巴利(Saibari)。
再者，隊中兩大進攻好手列卡度柏比(Ricardo Pepi)及比列錫(Perisic)，在季前球會賽未見蹤影；只靠中場好手古斯迪爾(Guus Til)支撐大局，今場爭勝信心大打折扣。相反上屆荷甲排第7的阿爾克馬爾，除米南斯離隊外，大致原班人馬出戰，前鋒美亞汀克(Meerdink)在球會賽冒勇，阿爾克馬爾今場未可輕視。(8月3日0:00開賽)
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