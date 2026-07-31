葡荷分演超級盃 波圖燕豪芬出擊

踏入8月，歐洲主要聯賽密鑼緊鼓，前哨戰多數以上屆聯賽冠軍鬥盃賽盟主，揭開序幕；其中葡超盃及荷超盃在本月率先打頭陣，波圖及燕豪芬分途出擊，力爭先聲奪人。

葡超班霸波圖失落3季聯賽冠軍後，上季由前阿積士主帥，意大利教頭法利奧利(Farioli)領軍再顯霸氣，差不多以由頭帶到尾姿態，最終以6分優勢封王，並粉碎士砵亭的衛冕夢。

波圖骨幹實而不華

波圖入球能力平均，守力極穩。雖然首席射手、西班牙箭頭奧摩羅迪安(Samu)正在養傷，而老牌射手盧克迪莊(Luuk de Jong)約滿離隊，但上仗球會賽打敗阿士東維拉時入波的威廉高美斯(William Gomes)及比比伊度亞度(Pepi Eduardo)，可獨當一面；加上成功從阿仙奴買斷上季已借用的中堅積及基奧柯(Jakub Kiwior)，亦從飛燕諾引入國腳中場黃仁範，實力完整。