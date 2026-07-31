曼聯友賽硬撼馬體會 新星爭上位勢演大騷

剛戰球會賽打開新季勝門的曼聯，周六晚將迎來首場重量級熱身賽，將於瑞典中立場與西甲勁旅馬德里體育會「拍跳」。「紅魔」超新星JJ加比爾(JJ Gabriel)上仗初現後備席，今場或會首度登場；而剛戰友賽同樣大捷的馬體會，亦有新兵防中摩頓胡文特(Morten Hjulmand)展現極佳級數。這場星級球會賽，將是檢閱兩軍新力量的良機。(8月1日21:00開賽，NowTV640台直播)
「紅魔」早前造訪挪威跟老牌球會洛辛堡友賽，成功從首戰不敵英冠域斯咸中反彈，大勝5比0。球隊當日擺出以哈利馬古尼(Harry Maguire)為首的主力防線，防中則有新兵安達利山度士(Andrey Santos)與美臣蒙特(Mason Mount)，前線3子由麥比奧莫(Mbeumo)、約舒亞舒克斯(Joshua Zirkzee)及柏德列多古(Patrick Dorgu)組成，整場控制戰局，贏得輕鬆。
麥比奧莫配小將利斯有驚喜
該役焦點，除了射入精彩靚波的約舒亞舒克斯外，出任「10號位」的新星利斯(Lacey)，以及後備登場入波的左閘阿馬斯(Amass)同樣搶鏡。此外，年僅15歲的超新星JJ加比爾被列入後備名單成為各界焦點，有指此子今場或會披甲首演。
至於世盃後，已返回卡靈頓訓練基地報到的翼鋒阿密特迪亞路(Amad Diallo)與門將拜恩迪亞(Bayindir)，應不會前赴瑞典匯合大軍。
另邊廂的馬體會，日前剛與另一西甲球隊基達菲進行閉門友賽，結果大勝4比1；其中尼日利亞翼鋒盧卡文(Lookman)梅開二度，狀態初起。另外，暫已簽入的3名新兵當中，僅有已報到的丹麥國腳中場摩頓胡文特落場首演，並馬上交出好表現；與隊長高基(Koke)在中場合作無間，瞻前顧後，今場對曼聯更可真正考驗其實力。
馬體會練兵 小將展示潛力
主帥施蒙尼(Simeone)在球隊名將基沙文(Griezzmann)離隊投美職後，上仗嘗試以新星洛迪高文度沙(Rodrigo Mendoza)出任輔鋒；而另一新人中場阿拿奧奧迪斯(Arnau Ortiz)更以後備身份登場入波，同樣備受關注。
兩軍今場仍有不少國腳級成員未及歸隊登場，但雙方各具潛力新星與新兵，預計不會死守，有望合演一場入球騷。
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