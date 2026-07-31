曼聯友賽硬撼馬體會 新星爭上位勢演大騷

剛戰球會賽打開新季勝門的曼聯，周六晚將迎來首場重量級熱身賽，將於瑞典中立場與西甲勁旅馬德里體育會「拍跳」。「紅魔」超新星JJ加比爾(JJ Gabriel)上仗初現後備席，今場或會首度登場；而剛戰友賽同樣大捷的馬體會，亦有新兵防中摩頓胡文特(Morten Hjulmand)展現極佳級數。這場星級球會賽，將是檢閱兩軍新力量的良機。(8月1日21:00開賽，NowTV640台直播)

「紅魔」早前造訪挪威跟老牌球會洛辛堡友賽，成功從首戰不敵英冠域斯咸中反彈，大勝5比0。球隊當日擺出以哈利馬古尼(Harry Maguire)為首的主力防線，防中則有新兵安達利山度士(Andrey Santos)與美臣蒙特(Mason Mount)，前線3子由麥比奧莫(Mbeumo)、約舒亞舒克斯(Joshua Zirkzee)及柏德列多古(Patrick Dorgu)組成，整場控制戰局，贏得輕鬆。 麥比奧莫配小將利斯有驚喜 該役焦點，除了射入精彩靚波的約舒亞舒克斯外，出任「10號位」的新星利斯(Lacey)，以及後備登場入波的左閘阿馬斯(Amass)同樣搶鏡。此外，年僅15歲的超新星JJ加比爾被列入後備名單成為各界焦點，有指此子今場或會披甲首演。

至於世盃後，已返回卡靈頓訓練基地報到的翼鋒阿密特迪亞路(Amad Diallo)與門將拜恩迪亞(Bayindir)，應不會前赴瑞典匯合大軍。