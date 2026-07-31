悉尼演倫敦打吡 車路士熱刺「大」戰可期

兩支來屆失去歐洲賽資格的倫敦大球會，車路士及熱刺在周六黃昏於悉尼的澳洲體育場碰頭；兩隊經過約戰當地球會當「暖身」後，今場正面對撼料各不相讓，精兵陸續出場下，「大」戰一觸即發。(8月1日17:45開賽，HOY76台直播)

伊斯迪華奧

正當車路士繼續在國內擴軍，準備簽入兩大英超老將、白禮頓前鋒韋碧克(Welbeck)及賓福特中場佐敦軒達臣(Jordan Henderson)；球隊在上仗跟澳職球隊西悉尼流浪者，合演瘋狂入球騷以饗球迷。主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)初次正式點兵，正選僅以中堅艾達拉比奧約(Adarabioyo)、中場達里奧艾素高(Dario Essugo)及箭頭利安戴納(Liam Delap)，配合一眾小將先登場，未佔上風，防守空虛；結果下半場陸續換入一眾主力出場，才瘋狂進襲對手，翼鋒比諾傑坦斯(Bynoe-Gittens)追和後，巴西箭頭祖奧柏度(Joao Pedro)短時間內連中三元，贏6比4，打響球隊季前賽頭炮。