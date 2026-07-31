悉尼演倫敦打吡 車路士熱刺「大」戰可期

兩支來屆失去歐洲賽資格的倫敦大球會，車路士及熱刺在周六黃昏於悉尼的澳洲體育場碰頭；兩隊經過約戰當地球會當「暖身」後，今場正面對撼料各不相讓，精兵陸續出場下，「大」戰一觸即發。(8月1日17:45開賽，HOY76台直播)
正當車路士繼續在國內擴軍，準備簽入兩大英超老將、白禮頓前鋒韋碧克(Welbeck)及賓福特中場佐敦軒達臣(Jordan Henderson)；球隊在上仗跟澳職球隊西悉尼流浪者，合演瘋狂入球騷以饗球迷。主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)初次正式點兵，正選僅以中堅艾達拉比奧約(Adarabioyo)、中場達里奧艾素高(Dario Essugo)及箭頭利安戴納(Liam Delap)，配合一眾小將先登場，未佔上風，防守空虛；結果下半場陸續換入一眾主力出場，才瘋狂進襲對手，翼鋒比諾傑坦斯(Bynoe-Gittens)追和後，巴西箭頭祖奧柏度(Joao Pedro)短時間內連中三元，贏6比4，打響球隊季前賽頭炮。
熱刺大改革 防守有待升級
熱刺季前備戰比車路士積極，在新西蘭2比0打敗奧克蘭FC後，主帥迪沙比(De Zebri)剛戰在中前場排出更強的正選陣容出場，作客另一澳職好手FC悉尼。李察利臣(Richarlison)打單箭頭，干加歷查(Conor Gallagher)出任攻中，並在上半場由翼鋒馬菲斯泰爾(Mathys Tel)妙射罰球直接入網。1億英鎊(約10.5億港元)轉會熱刺的意大利防中辛度東拿利(Sandro Tonali)，易邊後即上陣，可惜球隊防守球員級數始終較弱，守將一次解圍失誤，被對手追和；就算熱刺之後亦有新兵左閘安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)出場，球隊亦無法再有入球，1比1打和。
兩軍新帥要立威，預料今場「強撼強」的出場陣容不會太弱，尤其兩隊出場的中前球員級數相當，有力鬥攻一顯顏色。
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