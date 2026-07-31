啟德頭炮戲碼矚目 曼城迎擊強陣國米

「香港足球盛會2026」隨着曼城及國際米蘭相繼大軍壓境，周末正式展開。兩隊同是上季本土「雙料冠軍」，周六晚在啟德主場館強陣交鋒，勢必令本港再掀起足球熱潮。(8月1日19:30開賽，HOY77台直播)

貴為上屆英格蘭足總盃及聯賽盃盟主的曼城，先於今晚在啟德主場館作公開訓練「試場」，以及進行賽前記者會，屆時一眾球迷可近距離追星。作為新帥馬利斯卡(Maresca)領藍月的第一擊，國腳級球員如剛度過28歲生日的荷蘭中場雷恩達斯(Reijnders)、英格蘭中場菲爾科頓(Phil Foden)及克羅地亞國腳加華度爾(Gvardiol)有望披甲獻技。

藍月作客球衣面世

曼城昨天先前赴啟德零售館出席商業活動，為今季作客球衣面世揭盅。藍月以香港作為亞洲之旅首站，之後會到南韓繼續行程，包括下周三(5號)對韓職聯賽選手隊，以及下周日(9號)對陣馬德里體育會，備戰月中社區盾鬥上屆英超冠軍阿仙奴。馬帥在短短的3場季前球會賽，讓一眾主力成員寓賽於操是必然的事。