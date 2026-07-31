啟德頭炮戲碼矚目 曼城迎擊強陣國米

「香港足球盛會2026」隨着曼城及國際米蘭相繼大軍壓境，周末正式展開。兩隊同是上季本土「雙料冠軍」，周六晚在啟德主場館強陣交鋒，勢必令本港再掀起足球熱潮。(8月1日19:30開賽，HOY77台直播)
貴為上屆英格蘭足總盃及聯賽盃盟主的曼城，先於今晚在啟德主場館作公開訓練「試場」，以及進行賽前記者會，屆時一眾球迷可近距離追星。作為新帥馬利斯卡(Maresca)領藍月的第一擊，國腳級球員如剛度過28歲生日的荷蘭中場雷恩達斯(Reijnders)、英格蘭中場菲爾科頓(Phil Foden)及克羅地亞國腳加華度爾(Gvardiol)有望披甲獻技。
藍月作客球衣面世
曼城昨天先前赴啟德零售館出席商業活動，為今季作客球衣面世揭盅。藍月以香港作為亞洲之旅首站，之後會到南韓繼續行程，包括下周三(5號)對韓職聯賽選手隊，以及下周日(9號)對陣馬德里體育會，備戰月中社區盾鬥上屆英超冠軍阿仙奴。馬帥在短短的3場季前球會賽，讓一眾主力成員寓賽於操是必然的事。
同樣已抵港的上季意甲及意盃冠軍的國際米蘭，今次訪問名單大部分主力球員都在陣中，包括意大利國腳後衛巴斯東尼(Bastoni)、費達歷高迪馬高(Dimarco)、中場尼高路巴列拿(Nicolo Barella)、土耳其國腳查漢奴古(Calhanoglu)及阿美尼亞國腳米希達利恩(Mkhitaryan)等一眾星級戰將；僅阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)、法國國腳馬古斯杜林(Marcus Thuram)及瑞士國腳文奴爾艾簡治(Akanji)出戰世盃的成員，沒有東來。
國米盡遣意大利國腳
國米一眾意大利國腳，預計明晚有機會面對他們的國家隊「鋼門」基安盧基當拿隆馬(Donnarumma)，將是比賽另一賣點；尤其意大利今夏未能出戰世盃決賽周，定必希望在球會踢爭氣波，以擊倒英格蘭「雙料冠軍」為榮，估計教練捷禾(Chivu)將盡情輪換球員出場，跟港迷見面。
另外，國際米蘭亦會帶同上季意甲及意盃獎座，於周六賽前在啟德擺放，供入場觀眾拍照留念。
「香港足球盛會2026」，下周三輪到車路士在啟德主場館鬥另一意甲球隊祖雲達斯；而阿士東維拉則在下周五在同一場地，於「2026年奧迪足球峰會」硬撼德甲班霸拜仁慕尼黑。