世界盃｜國際足協回應否認「出賣足球」恩芬天奴繼續推　亞洲及北美支持歐洲足協參與否決（更新）

【更新】國際足協回應有關歐洲足協與北美洲及加勒比海足協的反對及杯葛。國際足協指在於計畫的磋商過程被媒體錯誤報道：「我們尊重公開表達的意外和關注，並重申我們致力於進行公開、民主的磋商。我們將繼續推動有關的諮詢程序，以確保每個成員協會都能根據事實表達自己的投票意向。沒有人在出賣足球。國際足協絕對不會考慮這種事。」國際足協將繼續推動有關分拆子公司以及出售股權的決定。 亞洲足協亦公布，與歐洲足協及北美足協「團體一致」，拒絕恩芬天奴每個協會2,000萬美元資助的利誘。亞洲足協聲明指計劃「無法真正達致推進計劃所需要的廣泛共識和團結，必須重新考慮。因此，亞洲足協呼籲國際足協對其治理及決策框架進行緊急審查。」

國際足協需要在大會上獲得全數211個會員中的一半，即106個會員協會同意。歐洲足協有55個成員，而北美足協有41個成員，亞洲足協有47個成員，如果3個洲份足協全部會員一致反對，他們將佔當中的143票，肯定可以推翻計劃。而且歐洲足協在國際足球的經濟及關注佔最高，所以如果沒有得到歐洲足協的支持，恩芬天奴的出售計劃還是否仍是他預計的價錢仍是一大疑問。

國際足協（FIFA）計劃將包括世界盃在內的賽事，以子公司方式營業，並將部份約2成的股權出售給私人投資者，歐洲足協（UEFA）在星期四（30日）召開緊急視像會議，會後55個會員國一致決定通過杯葛所有國際足協主辦賽事，中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）亦決定反對國際足協的建議。 UEFA會後發表聲明，指出，世界盃是非賣品，FIFA私下制訂出售賽事股權的計劃，不僅是FIFA領導層的嚴重失職，更是FIFA放棄作為世界足球守護者的職責，令人無法接受。UEFA警告，一旦外來投資者獲得FIFA賽事的股權，將會永遠改變足球運動，FIFA的每個決定，只會由股東利益作主導，投資者的期望變成日常壓力。並表明，除非FIFA撤回計劃，並保證不會讓私人企業參與賽事或足球治理，否則UEFA將杯葛所有FIFA舉辦的賽事。

主要投資者是由美國總統特朗普女婿庫什納的弟弟Joshua Kushner創辦的投資公司Thrive Capital。(X)