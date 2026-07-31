美職聯｜卡斯米路透露加盟國際邁亞密原因：唔想再做美斯對手

巴西中場卡斯米路（Casemiro），在與曼聯約滿後，落實加盟美職聯的國際邁亞密。他在新球會歡迎儀式上，透露轉到美職聯的原因，只為要與美斯（Lionel Messi）一起踢球。

34歲的卡斯米路，與曼聯的合約在今夏結束，他在世界盃後，落實留在美國加盟邁亞密。他星期四（30日）出席歡迎儀式表示：「對我來說，這是亳無疑問的，我來只為與史上最好的球員踢球。我想享受比賽，我想幫助他去持續贏波，因為他是勝利者。再有一位球員因為想贏而加入，想要有競爭力。」他再說：「我想在美職聯取得位置。我以自由身離開曼聯後，我有去意大利的選項，還有其他地方的球隊，不過我想去自己想去的地方。我想享受與他一起，幫他取勝並令他更加強大。他堪比神，甚至可以說他是足球之神，我要幫助他。」