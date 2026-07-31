轉會消息｜史東斯落實加盟國際米蘭　拉舒福特向巴塞隆拿說再見

英格蘭國家隊中堅的史東斯（John Stones），落實加盟意甲冠軍的國際米蘭並簽約3年，不過他目前未有隨球隊來香港。至於曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）就親自證實無緣留效巴塞隆拿，並向巴塞表達感謝。至於紐卡素的隊長般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）就傳將轉投阿仙奴。
史東斯在約滿曼城後，已有傳獲多家英超及意大利球會的青睞。這位32歲的英格蘭中堅在星期四（30日）落實與國際米蘭簽下2年的合約。這位英格蘭守將在2016年時以4,750萬英鎊從愛華頓加盟曼城，在藍月亮贏下6次英超冠軍、1個歐聯、2個英格蘭足總盃以及5次聯賽盃冠軍。他將自由身去到意大利為國米爭取衞冕。然而他將未能在星期六於啟德主場館倒戈，代表國米與曼城交手。
紐卡素古馬雷斯再傳加盟阿仙奴
英國廣播公司（BBC）報道，多個消息來源表示，紐卡素的隊長般奴古馬雷斯將在今夏轉投阿仙奴。在整個世界盃期間，阿仙奴多次有指有意簽入古馬雷斯，但被喜鵲拒絕。而報道稱兵工廠可能會提高轉會費至8,000萬英鎊，以簽入這位巴西中場。紐卡素雖然一直表示古馬雷斯是非賣品，但有傳甘馬雷斯已向球會表態離隊，不過他早前仍如期返紐卡素報到。喜鵲今季前已有辛度東拿利（Sandro Tonali）轉投熱刺以及安東尼哥頓（Anthony Gordon）加盟巴塞隆拿，不過有傳這些轉會並非賀維（Eddie Howe）辭職的原因，但球隊未來仍需要努力重建。
曼聯的英格蘭國腳拉舒福特，就在社交平台與巴塞道別。這位曼聯的翼鋒去季外借巴塞有不曾表現，原本有機會可以被巴塞以3,000萬歐元買斷。不過隨着安東尼哥頓及卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）加盟這支加泰羅尼亞球會，意味拉舒福特被買斷機會被斷絕。拉舒福特周四在社交平台表示：「我非常感謝球會每一個人，是他們讓我在這裡的時光如此積極而難忘。我享受在這裡的每一刻，並將許多美好的回憶帶在心上。我祝願球會和所有球迷在新賽季好運連連，取得圓滿成功。」拉舒福特預計在下月初返回曼聯的卡靈頓基地報到，但目前未知他能否融入卡域克（Michael Carrick）的紅魔。曼聯有指將拉舒福特標價至4,000萬歐元。