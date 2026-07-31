轉會消息｜史東斯落實加盟國際米蘭　拉舒福特向巴塞隆拿說再見

英格蘭國家隊中堅的史東斯（John Stones），落實加盟意甲冠軍的國際米蘭並簽約3年，不過他目前未有隨球隊來香港。至於曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）就親自證實無緣留效巴塞隆拿，並向巴塞表達感謝。至於紐卡素的隊長般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）就傳將轉投阿仙奴。

史東斯在約滿曼城後，已有傳獲多家英超及意大利球會的青睞。這位32歲的英格蘭中堅在星期四（30日）落實與國際米蘭簽下2年的合約。這位英格蘭守將在2016年時以4,750萬英鎊從愛華頓加盟曼城，在藍月亮贏下6次英超冠軍、1個歐聯、2個英格蘭足總盃以及5次聯賽盃冠軍。他將自由身去到意大利為國米爭取衞冕。然而他將未能在星期六於啟德主場館倒戈，代表國米與曼城交手。